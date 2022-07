Chelsea s’apprête à signer le gardien Gabriel Slonina du Chicago Fire pour jusqu’à 15 millions de dollars

Chelsea a un accord verbal pour acquérir le Chicago Fire et le jeune gardien international américain Gabriel “Gaga” Slonina pour un montant de base de 10 millions de dollars qui pourrait atteindre 15 millions de dollars avec des ajouts, a confirmé une source à ESPN.

Fabrice Romano a été le premier à annoncer la nouvelle de l’accord, avec L’athlétisme premier à déclarer les frais de base.

– MLS sur ESPN+ : diffusion en direct de jeux, replays (États-Unis uniquement)

– Football sur ESPN+ : FC Daily | Futbol Amériques

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Slonina, 18 ans, se rend à Londres pour passer un examen médical et s’il réussit, il signera l’accord, qui le verra terminer la campagne MLS actuelle en prêt avec le Fire, puis se rendre à Chelsea le 1er janvier.

Slonina a longtemps été considérée comme l’un des joyaux de l’académie du Fire et a pris la place de gardien de but partant avec la première équipe la saison dernière à l’âge de 17 ans. Lorsque Slonina a fait ses débuts professionnels le 4 août, il est devenu le plus jeune gardien partant de l’histoire de la ligue à 17 ans et 81 jours.

Slonina a enduré une campagne de haut en bas en 2022, mais après le match nul 0-0 avec Atlanta United samedi, il a maintenant 14 blanchissages en 34 matches de championnat en carrière.

Slonina, né à Addison, dans l’Illinois, a un passeport polonais par l’intermédiaire de ses parents, mais a déclaré plus tôt cette année son intention de représenter les États-Unis, pour lesquels il est apparu avec plusieurs équipes au niveau des jeunes.