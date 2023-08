Chelsea s’apprête à signer la MLS GK Djordje Petrovic – sources

Chelsea est sur le point de finaliser un accord d’une valeur maximale de 14 millions de livres sterling (18 millions de dollars) pour le gardien de but de la New England Revolution Djordje Petrovic, ont déclaré des sources à ESPN.

Le joueur de 23 ans devrait subir un examen médical dans les prochains jours avant un déménagement d’une valeur initiale de 12,5 millions de livres sterling plus 1,5 million de livres supplémentaires en modules complémentaires.

Chelsea s’attend à ce que Petrovic rivalise avec Robert Sánchez pour la place de n ° 1 après avoir autorisé Kepa Arrizabalaga à rejoindre le Real Madrid en prêt en plus de Édouard Mendydépart pour Al Ahli.

Djordje Petrovic fera concurrence à Robert Sanchez à Chelsea. Photo de Fred Kfoury III/Icon Sportswire via Getty Images

Petrovic a fait 43 apparitions pour la Révolution et a remplacé Matt Turner, qui a quitté la MLS pour rejoindre Arsenal l’été dernier avant de déménager à Nottingham Forest plus tôt ce mois-ci.

Chelsea a également recruté le gardien américain Gabriel Slonina du Chicago Fire l’été dernier, mais l’a renvoyé en prêt avant d’accepter un changement temporaire pour cette saison pour Pro League belge côté KAS Eupen.

Mais Chelsea gardera Petrovic avec l’équipe première de Mauricio Pochettino étant donné qu’il n’a que Marcus Bettinelli – qui est blessé – et Lucas Bergstrom, 20 ans, à qui faire appel. Bergstrom était sur le banc lors des deux premiers matches de Premier League de Chelsea contre Liverpool et West Ham en tant que doublure de Sanchez.

L’accord portera les dépenses de Chelsea à environ 340 millions de livres sterling – déjà un record absolu en un seul été par n’importe quel club de l’histoire.

Pendant ce temps, Newcastle United a signé avec le défenseur Lewis Hall un prêt d’une saison de Chelsea, avec l’obligation de rendre le transfert permanent sur la base de critères liés aux performances, ont annoncé mardi les Magpies.

L’arrière latéral de 18 ans est à Chelsea depuis l’âge de huit ans. Il a fait ses débuts seniors au club en janvier 2022 et a un total de 12 apparitions pour Chelsea dans toutes les compétitions.

Hall est la cinquième signature de Newcastle dans cette fenêtre de transfert, et le manager Eddie Howe est heureux d’ajouter le jeune à son équipe.

« C’est un joueur que nous avons suivi de près, tout comme un certain nombre de clubs, donc c’est très agréable de le sécuriser et d’ajouter un joueur de sa qualité, de sa polyvalence et de son haut potentiel à notre équipe. »

L’international anglais des moins de 21 ans est un fan d’enfance de Newcastle et portera le maillot n ° 20 dans son nouveau club.