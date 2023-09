Chelsea s’apprête à recevoir 490 millions de dollars d’une société d’investissement américaine

Chelsea devrait recevoir plus d’argent par l’intermédiaire d’une société d’investissement américaine. L’Américain Todd Boehly et Clearlake Capital ont acheté le club pour environ 3 milliards de dollars en 2022. L’accord comprenait également un investissement supplémentaire de 2 milliards de dollars de Boehly et de sa société. Bien qu’il ne fasse partie de l’équipe que depuis un peu plus d’un an, le nouveau propriétaire a déjà enregistré une dépense nette d’environ 738 millions de dollars sur le marché des transferts.

Sport télégraphique rapporte maintenant que Boehly cherche à vendre une petite partie du club pour lever plus de fonds. Ares Management est actuellement le favori pour remporter l’opération. La société d’investissement américaine injectera environ 490 millions de dollars dans Chelsea. Cependant, l’ancienne légende des Blues, John Terry, souhaite peut-être également une opportunité d’investissement.

Chelsea, nouvel investissement américain destiné au stade et à l’achat d’un autre club

Chelsea reste catégorique sur le fait que cet afflux de liquidités ne couvrira pas les récentes dépenses sur le marché des transferts. Au lieu de cela, l’investissement d’Ares va à une série d’autres idées, notamment le financement d’un nouveau stade.

Les dirigeants du club réfléchissent toujours à ce qu’il faut faire du stade. Ils hésitent actuellement entre une rénovation de Stamford Bridge et la construction d’une nouvelle arène sur un autre site. Quelle que soit la décision, les projets du stade devraient coûter au club environ 1,8 milliard de dollars. Le nouvel argent améliorera également les installations de formation de l’équipe et contribuera à ses projets multi-clubs.

Une entreprise américaine a l’habitude d’investir dans des équipes de football

Ares a certainement de l’expérience en matière d’investissement dans les clubs de football. L’entreprise a déjà pris des mesures similaires avec l’Atletico Madrid et Lyon, entre autres. Le propriétaire lyonnais John Textor, un autre investisseur américain, entretient des relations étroites avec le copropriétaire de Chelsea, Behdad Eghbali. Ares a révélé l’année dernière avoir levé plus de 3,5 milliards de dollars pour investir dans des projets liés au sport.

Malgré les dépenses massives de Boehly et compagnie, Chelsea ne s’est pas amélioré sur le terrain. Les Blues ont terminé à une 12e place démoralisante du classement de la Premier League lors de la première campagne du nouveau propriétaire à la tête. Jusqu’à présent cette saison, le club n’a pas l’air beaucoup mieux. Actuellement, Chelsea occupe la 14e place après avoir remporté une seule victoire lors de ses cinq premiers matches.

PHOTO : IMAGO/PA Images