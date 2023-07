Chelsea s’apprête à faire une offre pour Cherki en remplacement de Pulisic – sources

Chelsea se prépare à faire une offre d’ouverture pour le prodige lyonnais Rayan Cherki alors qu’il cherche un remplaçant pour Christian Pulisic, ont déclaré des sources à ESPN.

Pulisic se rapproche d’un déménagement à l’AC Milan, le milieu de terrain américain devant subir un examen médical avec les géants de la Serie A dans les prochaines 24 heures, a rapporté ESPN mardi.

Et Chelsea s’apprête déjà à remplacer Pulisic, Cherki étant l’une des cibles. Elye Wahi, le talentueux avant-centre montpelliérain, figure également sur la shortlist du club londonien.

Cherki, qui est né à Lyon et est un produit du système de jeunesse du club, est évalué à environ 40 millions d’euros et est sous contrat jusqu’en juin 2025 après qu’une prolongation automatique d’un an a été déclenchée en avril lorsqu’il a atteint 15 titularisations en Ligue 1.

Son salaire a également été automatiquement augmenté à l’époque et il gagne actuellement 75 000 € bruts par semaine.

Le Paris Saint-Germain, champion de France, avait une offre pour Cherki rejetée par Lyon en janvier, mais Lyon était ouvert à une vente. Les récents problèmes de Lyon pour respecter les règles du fair-play financier de la France sur le budget de la saison prochaine signifient qu’ils pourraient être contraints de laisser partir certains joueurs s’ils veulent faire des signatures cet été.

Rayan Cherki en action pour la France lors du Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA. Flaviu Buboi/NurPhoto via Getty Images

Chelsea et Lyon, tous deux détenus par des Américains, entretiennent de bonnes relations depuis le transfert de Malo Gusto à Stamford Bridge en janvier.

Cherki, un milieu de terrain offensif qui aura 20 ans en août, est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération et est sur le radar de Chelsea depuis un certain temps. Les dépisteurs du club l’ont revu longuement lors du récent Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA où il a brillé avec la France, malgré un quart de finale décevant face à l’Ukraine.

Cherki, qui est tout aussi capable avec son pied droit et gauche et prend des corners et des coups francs avec les deux pieds, offre une grande polyvalence car il peut jouer dans toutes les positions d’attaque de l’ailier au deuxième attaquant, le n ° 10 et même le faux 9 potentiellement. La saison dernière a été sa meilleure à ce jour avec quatre buts et six passes décisives en 21 titularisations en Ligue 1.

Pendant ce temps, Chelsea surveille également la situation de l’attaquant de Montpellier très bien noté Wahi, comme l’a révélé pour la première fois le journal L’Equipe mardi et confirmé par des sources à ESPN.

Le joueur de 20 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025, faisait également partie de l’équipe de France U21 au début du mois et a été superbe en Ligue 1 la saison dernière avec 19 buts en 33 apparitions. Montpellier est prêt à le laisser partir moyennant 30 millions d’euros. Quelques autres clubs anglais suivent également Wahi.

Cherki et Wahi cadreraient tous deux avec la politique de transfert centrée sur les jeunes mise en œuvre à Chelsea depuis la prise de contrôle par Todd Boehly et Clearlake Capital l’année dernière.