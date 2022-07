Chelsea s’apprête à dévoiler sa première signature majeure après Abramovich

L’ailier anglais Raheem Sterling devrait être annoncé par le club de Stamford Bridge

La première signature majeure de Chelsea de la nouvelle ère à Stamford Bridge est sur le point d’être dévoilée après que Raheem Sterling a confirmé son départ de Manchester City dans un message aux fans.

Sterling a déjà convenu de conditions personnelles avec Chelsea sur un contrat de cinq ans d’une valeur de plus de 300 000 £ par semaine (355 000 $) pour l’international anglais, avec une option de 12 mois supplémentaires.

Chelsea paiera à Manchester City environ 47,5 millions de livres sterling pour le joueur de 27 ans, qui a déjà terminé son examen médical avec le club londonien et s’envole pour rejoindre l’équipe lors de leur tournée de pré-saison aux États-Unis.

Les Blues n’ont pas encore officiellement annoncé la signature, mais le nouveau Sterling a signalé que le déménagement était officiel en partageant un message d’adieu aux fans de City.

« Sept saisons. Onze trophées majeurs. Une vie de souvenirs », lire un message sur les réseaux sociaux de la star anglaise.

« Au personnel d’entraîneurs qui a joué un rôle énorme dans mon développement au fil des ans. À mes coéquipiers qui sont devenus plus que ceux avec qui je partage un terrain. Au personnel de l’arrière-boutique. Au personnel du bureau. Aux fans qui ont inlassablement soutenu l’équipe. Et à toutes les personnes impliquées dans Manchester City, mon respect pour vous ne pourrait pas être plus grand.

« Quelle course ça a été. Je suis reconnaissant pour les hauts et les bas, car ce sont les bas qui ont parfois mis à l’épreuve ma force et ma détermination, et m’ont permis de me tenir ici devant vous comme la meilleure version possible de moi-même.

“Je suis arrivé à Manchester à 20 ans, aujourd’hui je pars en homme. Merci pour votre soutien indéfectible. Ce fut un honneur de porter le maillot de Manchester City.

L’arrivée imminente de Sterling sera la première grande entreprise de transfert que Chelsea aura faite sous ses nouveaux propriétaires américains dirigés par le financier Todd Boehly.

Boehly et le consortium Clearlake Capital ont pris le contrôle du club dans le cadre d’un accord de 4,25 milliards de livres sterling en mai après que l’ancien propriétaire Roman Abramovich a été contraint de mettre Chelsea en vente peu de temps avant d’être sanctionné par le gouvernement britannique.

Boehly, qui est également copropriétaire de l’équipe de baseball des LA Dodgers, a joué un rôle actif dans les activités de transfert d’été de Chelsea, remplaçant la directrice sportive Marina Granovskaia.

La russo-canadienne Granovskaia a quitté le club après avoir été le bras droit de confiance d’Abramovich et s’occuper généralement des transactions de transfert des Blues au cours des dernières années.

Le président de longue date, Bruce Buck, faisait également partie de ceux qui ont rompu clairement avec la hiérarchie précédente.

Sur le terrain, Sterling devrait ajouter une puissance de feu indispensable aux hommes de Thomas Tuchel après que la signature du record Romelu Lukaku ait échoué à son retour au club l’été dernier.

Le Belge a quitté l’ancienne équipe de l’Inter Milan en prêt dans le cadre d’un accord sanctionné par Boehly.

Au cours de ses sept saisons à Manchester City, Sterling a réussi 131 buts et 94 passes décisives en 337 apparitions dans toutes les compétitions, remportant quatre titres de Premier League. Il a également été sélectionné 77 fois par l’Angleterre.

Ailleurs, Chelsea se rapprocherait d’un accord pour Napoli et le défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly, qui aurait convenu de conditions personnelles.

Chelsea a cependant raté la signature de la star brésilienne Raphinha, dont le transfert de Leeds United à Barcelone a été confirmé mardi.

Chelsea avait tenu à décrocher l’ailier, mais on a toujours dit que son premier choix était un transfert vers les géants catalans.

