Chelsea s’apprête à acheter un terrain autour de Stamford Bridge

Chelsea devrait bientôt finaliser l’achat d’un terrain entourant Stamford Bridge. Le Norme du soir prétend que les Blues sont sur le point d’acheter une propriété de 1,2 acre appelée Sir Oswald Stoll Mansions. Cette zone se trouve actuellement juste à l’ouest de l’arène du club.

Les dirigeants de Boehly et Chelsea peuvent utiliser des terres pour agrandir Stamford Bridge

Les propriétaires de Chelsea ont discuté des moyens d’améliorer la situation de leur stade depuis qu’ils ont acheté l’équipe. Todd Boehly et Behdad Eghbali espèrent bientôt avoir l’un des meilleurs stades de toute l’Europe. Il a été rapporté en mars que le club avait essentiellement trois options pour faire face à ce désir. Chelsea pourrait soit rénover Stamford Bridge, le démolir et construire un nouveau stade à sa place, soit déménager à un autre endroit.

La décision d’acheter un terrain près de Stamford Bridge exclurait apparemment cette dernière option. Cependant, la rénovation potentielle de l’arène ou la construction d’un stade ultramoderne sur le site sont toujours ouvertes. Le média susmentionné affirme que le club ne prendra pas de décision finale avant la fin de cette année.

Le club n’a pas le plein contrôle sur le terrain

Les propriétaires de Chelsea doivent encore traiter avec les actionnaires qui gèrent actuellement le terrain de Stamford Bridge. Les propriétaires de Chelsea Pitch sont propriétaires du terrain et disposent d’un droit de veto contre un éventuel éloignement de la zone. L’organisation aurait besoin d’un accord de 75% parmi ses actionnaires pour tout déménagement.

Le conseil d’administration de Stoll a confirmé avoir reçu plusieurs offres pour le terrain, mais a finalement accepté l’accord de Chelsea. « Le conseil d’administration a évalué de nombreux facteurs et a conclu que le groupe de propriétaires du Chelsea FC offrait l’offre la plus solide en termes de soutien à Stoll et à nos résidents pendant le processus, son offre financière qui garantirait la pérennité future de l’organisation et sa compréhension de l’organisme de bienfaisance et de l’importance de continuer à avoir un impact positif sur la vie des anciens combattants pour les générations à venir », a déclaré l’organisation.

L’accord n’est cependant pas encore gravé dans le marbre. Chelsea devrait bientôt entrer dans une période de consultation de neuf semaines avec l’association caritative pour anciens combattants Stoll. Les Bleus recevront alors une décision finale concernant l’achat de la propriété.

PHOTO : IMAGO / Paul Mariott