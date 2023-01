Chelsea s’aligne pour Alexis Mac Allister

Avec l’ouverture de la fenêtre de transfert d’hiver le 1er janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea regarde Mac Allister de Brighton

Chelsea a exprimé son intérêt à signer l’Argentine et la star de Brighton & Hove Albion Alexis MacAllister pour un montant de 60 millions de livres sterling, selon Initié du football.

Le manager de Chelsea, Graham Potter, souhaite renforcer ses options de milieu de terrain avec des joueurs plus dynamiques, et il a travaillé avec le vainqueur de la Coupe du monde de 24 ans à Brighton.

Mac Allister était déjà impressionnant sur la côte sud avant de jouer son rôle dans la victoire de l’Argentine en Coupe du monde au Qatar. Maintenant, il est recherché par un certain nombre de grands clubs, et les Seagulls se préparent à des offres lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira le 1er janvier.

On pense que les frais de 60 millions de livres sterling seraient suffisants pour attirer la star de Brighton, ce que la hiérarchie de Chelsea considère comme une meilleure valeur que le coéquipier argentin de Mac Allister. Enzo Fernández.

Le transfert de Fernandez de Benfica coûterait probablement environ 106 millions de livres sterling, soit le montant stipulé dans sa clause de libération.

L’Argentin Alexis Mac Allister est la dernière star de la Coupe du monde à être à égalité avec Chelsea. Visionhaus/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Manchester City est sur le point de recruter un jeune argentin talentueux Maxime Perroneselon Fabrice Romano. Le milieu de terrain de Velez Sarsfield et star argentine des moins de 20 ans est également recherché par Newcastle United et Benfica, mais on pense que City est déjà en pourparlers avec le joueur de 19 ans. Perrone a fait ses débuts professionnels en mars et est maintenant prêt pour un transfert de 8 millions de dollars au stade Etihad après la conclusion du Sudamericano Sub 20 à la mi-février.

– Aston Villa envisage de remplacer le gardien de but Émiliano Martinez et surveillent la situation entre Everton et Jordan Pickford, selon le soleil. Pickford, 28 ans, n’a pas encore conclu un nouvel accord à Goodison Park, ce qui a alerté Villa qui se prépare à des offres pour le vainqueur de la Coupe du monde Martinez. Martinez serait sur le radar de plusieurs clubs, dont le Bayern Munich. Chelsea et Tottenham Hotspur surveillent également de près la situation de Pickford.

– Salernitana tient à suivre la signature du gardien mexicain Guillermo Ochoa avec un déménagement pour l’ancien milieu de terrain du Real Madrid Iscoselon Corriere Dello Sport. Isco, 30 ans, est disponible en transfert gratuit après la résiliation de son contrat par Séville, mais ses attentes salariales pourraient être un problème pour la partie italienne. L’agent d’Isco, Jorge Mendes, a révélé qu’il avait parlé à des clubs de la Major League Soccer, mais Salernitana espère qu’ils pourront réussir la signature de l’ancien international espagnol.

– Ailier de Manchester United Anthony Elanga est recherché par Everton en prêt, selon le Nouvelles du soir de Manchester. Le diplômé de l’académie United sait que ses chances sont de plus en plus limitées après n’avoir joué que six fois cette saison, et les Toffees tiennent à emmener le joueur de 20 ans pour le reste de la saison dans le but d’augmenter leurs chances de survie en Premier League. . Elanga est maintenant assis derrière Alejandro Garnacho dans l’ordre hiérarchique sous le patron Erik ten Hag, bien que les Reds ne veuillent pas le laisser partir tant qu’ils n’auront pas renforcé leurs options d’attaque.

– Etoile du Maroc Yassine Bounou pourrait quitter Séville pour Manchester United ou le Bayern Munich en janvier, selon Footmercato. Le gardien de but de 31 ans a été l’une des stars du tournoi, ses performances contre l’Espagne et le Portugal en particulier renforçant l’opinion de certains des meilleurs clubs européens selon lesquels il a ce qu’il faut pour jouer au plus haut niveau. Le rapport précise que des pourparlers ont déjà eu lieu entre l’entourage de Bounou et le Bayern qui tient à combler le vide laissé par les blessés Manuel Neuer. Manchester United a également testé les eaux de sa disponibilité et le considère comme un n ° 1 à long terme si David de Gea avance.