Manchester United surveille Declan Rice de West Ham – Insider Notebook d’ESPN a le dernier: PLUS: Les joueurs de Tottenham sont confus sur le rôle de Gareth Bale au club.

Chelsea, rival de Man United pour Rice

Manchester United est prêt à rivaliser avec Chelsea pour le milieu de terrain de West Ham Declan Rice l’été prochain, ont déclaré des sources à ESPN.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, tient à poursuivre sa refonte de l’équipe à la fin de la saison avec un attaquant, un défenseur central et un milieu de terrain défensif ses priorités. Le mois de janvier ne devrait pas être un mois chargé en termes de dépenses, bien que United ait approuvé le transfert d’Amad Diallo de la Serie A Atalanta et un certain nombre de joueurs marginaux, dont le défenseur Marcos Rojo et le gardien Sergio Romero, pourraient partir.

Rice, 22 ans, fait partie des options au milieu de terrain pour l’été et des sources ont déclaré à ESPN qu’il était conscient de l’intérêt, bien que United accepte que Chelsea soit en pole position s’il était autorisé à quitter West Ham cet été. L’international anglais exigerait des honoraires élevés car il a un contrat à West Ham jusqu’en 2024, avec l’option d’une autre année. Des sources ont déclaré à ESPN que les Hammers espèrent que des frais de 70 millions de livres sterling suffiront à éviter les intérêts des parties intéressées.

United est prêt à dépenser avant la saison prochaine, mais le vice-président exécutif Ed Woodward a déclaré à Solskjaer et à son personnel qu’il continuerait à être prudent avec les fonds du club pendant que la pandémie de coronavirus se poursuivait.

Que Solskjaer donne la priorité à la signature d’un milieu de terrain central dépendra de l’avenir immédiat de Paul Pogba. Le Français a trouvé sa meilleure forme depuis que l’agent Mino Raiola a déclaré son intention de transférer le joueur de 27 ans dans un nouveau club, bien que des sources aient déclaré à ESPN qu’aucune nouvelle discussion sur un nouveau contrat n’était prévue.

Pogba a encore 18 mois sur son contrat existant, mais United a des doutes sur le fait que les prétendants Juventus et Real Madrid puissent se permettre des honoraires importants et les salaires substantiels du milieu de terrain après avoir été touchés par la pandémie. – Rob Dawson

Declan Rice a beaucoup d’admirateurs, Manchester United rejoignant Chelsea dans la course pour décrocher la star de West Ham. Justin Setterfield / Getty Images

Les joueurs des Spurs surpris par l’omission de Mourinho Bale

L’utilisation parcimonieuse de Gareth Bale par Jose Mourinho a surpris plusieurs joueurs de Tottenham, ont déclaré des sources à ESPN.

Le retour du joueur de 31 ans au nord de Londres grâce à un prêt d’une saison du Real Madrid a été annoncé comme un retour à la maison historique, mais il n’a fait que quatre apparitions en Premier League et un seul départ depuis son retour au club en septembre.

Bale est arrivé avec un problème de genou et a nécessité une période prolongée pour se mettre à niveau, mais est resté un remplaçant inutilisé lors des matchs clés contre Manchester City, Chelsea et Arsenal en novembre et début décembre, bien qu’il soit en pleine forme.

Des sources ont déclaré à ESPN que les joueurs des Spurs avaient été impressionnés par le niveau de performance de Bale à l’entraînement, certains exprimant leur sympathie pour le fait qu’il ne soit pas impliqué plus régulièrement.

Récemment remis d’un problème de mollet, Bale a de nouveau été négligé lors du match nul 1-1 de mercredi contre Fulham, Mourinho amenant à la place Erik Lamela et Carlos Vinicius après que Fulham a égalisé à 16 minutes de la fin.

Rien n’indique que Bale soit malheureux – et une mauvaise performance contre Leicester avant Noël resterait dans la mémoire de Mourinho – mais ses coéquipiers s’attendent à ce qu’il joue un rôle plus influent dans la seconde moitié de la campagne.

Les performances de Bale détermineront si les Spurs prennent l’option d’une autre saison en prêt. Les deux parties sont ouvertes à cette possibilité, mais le temps de jeu du Gallois devra probablement augmenter pour le rendre viable. – James Olley

Konrad de Barcelone fait équipe avec le frère de Messi

L’international barcelonais et américain Konrad de la Fuente a pris le frère de Lionel Messi comme agent, ont confirmé des sources à ESPN.

De la Fuente, 19 ans, a fait ses débuts en équipe première plus tôt cette saison et a remporté sa première sélection pour l’USMNT contre le Pays de Galles en novembre. Le joueur de 19 ans est l’un des nombreux jeunes joueurs du Barca qui ont été poursuivis par les plus grands agents du jeu.

– Laurens: Comment le PSG envisage de réunir Messi et Neymar

Cette course particulière a été remportée par Rodrigo Messi, qui a travaillé comme conseiller des joueurs et comme agent pendant plusieurs années, y compris Ansu Fati avant que l’international espagnol ne décide d’embaucher le super-agent Jorge Mendes. Un autre des jeunes du Barca très recherché était Ilaix Moriba, qui a finalement signé avec le groupe Stellar.

De la Fuente a signé un nouveau contrat au Camp Nou en juin, le gardant au club jusqu’en 2022. L’accord comprend une clause de libération de 50 millions d’euros, qui passe à 100 millions d’euros lorsqu’il est officiellement promu dans la première équipe – il est toujours inscrit pour Barca B – ainsi que la possibilité de prolonger les termes de deux ans supplémentaires. Avant d’accepter l’accord, il avait réfléchi à son avenir, des sources indiquant à ESPN qu’il avait une offre intéressante en Allemagne de Hertha Berlin.

Le Barça l’a convaincu de rester en lui promettant un chemin vers la première équipe et il a depuis impressionné l’entraîneur Ronald Koeman, gagnant des éloges en présaison et en deux apparitions en Ligue des champions à la fin de l’année dernière. – Sam Marsden et Moises Llorens

Le Konrad de la Fuente de Barcelone a attiré l’attention cette saison. Pedro Salado / Images sportives de qualité / Getty Images

Botman ne rejoindra probablement pas Liverpool ce mois-ci

L’arrière central lillois Sven Botman est sur le radar d’une série de clubs en Angleterre, ont déclaré des sources à ESPN, mais le club de Ligue 1 cherche désespérément à le garder dans la fenêtre de ce mois-ci. Les rumeurs selon lesquelles Liverpool aurait fait un geste ce mois-ci pour le joueur de 21 ans semblent loin de la cible, une autre source insistant sur le fait qu’il n’y a eu aucun contact entre les deux clubs.

Botman a impressionné Heerenveen la saison dernière, prêté par l’Ajax, et a déménagé à Lille cet été en remplacement de Gabriel, qui a rejoint Arsenal. Le joueur de 21 ans a signé un contrat de cinq ans avec le club de Ligue 1 et a brillé cette saison avec Lille en troisième position, à un point du leader lyonnais.

Des sources ont déclaré que l’international néerlandais des moins de 20 ans coûterait probablement environ 40 millions de livres sterling s’il devenait disponible et que plusieurs grands clubs anglais avaient manifesté un intérêt pour lui. – Julien Laurens

Giroud restera à Chelsea malgré l’intérêt de la Serie A

Chelsea veut garder Olivier Giroud jusqu’à la fin de la saison, ont déclaré des sources à ESPN, malgré l’intérêt de l’Inter et de la Juventus.

L’arrivée de Timo Werner cet été a poussé Giroud dans l’ordre hiérarchique à Stamford Bridge, mais l’international allemand a eu du mal, ainsi que les autres recrues du manager Frank Lampard. Giroud a marqué sept buts lors de ses sept dernières apparitions et est devenu un joueur clé pour son boss sous pression.

L’international français semblait sur le point de quitter Chelsea en janvier dernier alors qu’il cherchait un temps de jeu régulier avant l’Euro 2020. La pandémie de coronavius ​​a conduit au report du tournoi, désormais prévu pour cet été, et des sources ont déclaré que l’entraîneur français Didier Deschamps inclurait probablement lui dans Les Bleus équipe.

Le contrat de 34 ans expire cet été et il est libre de négocier un contrat avec des clubs en dehors de l’Angleterre ce mois-ci, mais Lampard pourra compter sur Giroud pour le reste de la campagne alors qu’il cherche à obtenir la saison incohérente de Chelsea. sur la bonne voie. – Julien Laurens