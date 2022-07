Chelsea risque de répéter Tomori avec une décision de transfert

Chelsea risque de répéter son erreur de Fikayo Tomori car sa folie sur les défenseurs centraux cet été a laissé le jeune talent Levi Colwill apparemment certain de partir cet été après son prêt réussi loin de Stamford Bridge.

Le défenseur de 19 ans était destiné à jouer un rôle potentiel dans la formation de la première équipe cette saison, après avoir joué 32 fois pour Huddersfield alors qu’il les aidait à participer à la finale des barrages du championnat, où ils ont finalement échoué.

En savoir plus sur Chelsea. Levi Colwill, désormais susceptible de partir avec un contrat permanent cet été – alors que Tuchel et Boehly travaillent pour signer trois meilleurs défenseurs centraux. 🚨🔵 #CFC Chelsea et Levi Colwill prendront bientôt une décision – une fois l’accord de Koulibaly conclu, Kimpembé et Aké sont en pourparlers. pic.twitter.com/YdxS9d7ymS — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 13 juillet 2022

Cependant, l’arrivée imminente de Kalidou Koulibaly, ainsi que les mouvements de plus en plus probables du défenseur central de Manchester City Nathan Ake et de Presnel Kimpembe du PSG, ont laissé Colwill glisser plus loin dans l’ordre hiérarchique.

À l’heure actuelle, le trio, aux côtés de Thiago Silva et Trevoh Chalobah et Malang Sarr, devance Colwill, et ces perspectives montrent peu de signes d’amélioration avant la fin de la fenêtre de transfert.

Tomori montre une erreur de chemin

Bien sûr, Chelsea a déjà commis cette erreur deux fois auparavant. En janvier 2020, ils ont laissé Fikayo Tomori rejoindre l’AC Milan dans le cadre d’un premier contrat de prêt avec option d’achat, et le défenseur a continué à exceller, devenant une pierre angulaire de l’équipe milanaise en soulevant le Scudetto en 21-22.

Dans une moindre mesure, l’erreur peut être vue sous la forme du défenseur de Crystal Palace Marc Guehi, qui a rejoint les Eagles de Chelsea l’été dernier et fait déjà partie intégrante de l’équipe de Patrick Vieira, capitaine de Palace vers la fin de la campagne.

En attendant, Thomas Tuchel a vu ses options défensives se réduire drastiquement, à tel point qu’ils ont eu besoin de faire ces trois ajouts en premier lieu. Cela signifie que le cercle vicieux est sur le point de se poursuivre.

Lire la suite:

Manchester United conclut un accord de 55 millions avec Lisandro Martinez après que le défenseur a dit non à Arsenal

Chelsea a porté un coup dur alors que la cible de transfert approche d’un nouveau contrat