Chelsea riposte pour battre West Ham alors que 75 millions de livres sterling signent Wesley Fofana 6/10 à ses débuts

Chelsea a retrouvé le chemin de la victoire en Premier League samedi en remportant une victoire 2-1 contre West Ham United à Stamford Bridge.

Une première mi-temps lente a vu peu de choses créées de part et d’autre. Alors que Chelsea jouissait de la majorité de la possession, une grande partie de leur travail était trop prudente et facile à défendre du point de vue de West Ham.

Jarrod Bowen a bien commencé la seconde mi-temps avec un jeu direct qui lui a permis d’obtenir un centre de la ligne après avoir battu Marc Cucurella, bien que cela n’ait pas fait grand-chose pour enflammer l’équipe locale qui continuait d’être frustrée par la défense des Irons. Thomas Tuchel a réagi à l’heure de jeu en présentant Mason Mount et Armando Broja, seulement pour trouver son équipe 1-0 quelques instants plus tard lorsque le coup de poing d’Edouard Mendy a été dirigé directement sur Declan Rice qui a aidé Michail Antonio pour le premier match.

Chelsea a rétabli la parité 16 minutes plus tard lorsque le remplaçant Ben Chilwell a dirigé le ballon devant Lukasz Fabianski sous un angle étroit, et c’est à nouveau le joueur de 25 ans qui a été impliqué après avoir ensuite coupé le ballon pour Kai Havertz qui a mis les Blues en tête.

West Ham pensait qu’ils avaient un égaliseur tardif lorsque Maxwel Cornet a fracassé le ballon dans le fond du filet de la parade de Mendy, seulement pour qu’un examen VAR intervienne qui a vu Bowen jugé avoir commis une faute sur le gardien quelques secondes avant l’arrivée pour donner tout à Chelsea trois points devant son public.

L’un des rares points positifs de la performance de Chelsea ce jour-là était la façon dont ils ont contrôlé le jeu pendant la majorité du match contre une configuration pragmatique de West Ham. Il est vital de pouvoir organiser des matchs en Premier League, et ils l’ont fait aujourd’hui avec un peu d’aide de VAR.

L’équipe de Tuchel n’a pas fait assez dans les zones offensives qui ont vu leur qualité dans le dernier tiers manquer pendant une trop grande partie du match. Mendy a également semblé manquer de confiance lorsqu’on lui a demandé de faire face à des situations de haute pression.

Thomas Tuchel, 6 ans — Un effort défensif solide, comme c’est souvent le cas avec Chelsea mais, pour une équipe cherchant à se qualifier pour la Ligue des champions, la sélection de l’équipe de Tuchel semblait trop pragmatique face à une équipe de West Ham qui allait toujours chercher à défendre en profondeur. L’introduction de Chilwell s’est avérée être une excellente décision de la part du manager des Blues.

GK Edouard Mendy, 4 — Le gardien de but de Chelsea a rarement eu grand-chose à gérer tout au long du match, et cela a peut-être affecté sa concentration avec son dégagement qui est allé sur le chemin de Rice qui a aidé le premier match de West Ham. Un jeu douteux a également vu Mendy remettre le ballon à Cornet pour un égaliseur potentiel, seulement pour que le but soit refusé à la suite d’un examen VAR.

DF Kalidou Koulibaly, 7 — Koulibaly a réagi rapidement aux problèmes qui se sont développés sur le côté gauche de la défense, l’international sénégalais n’ayant pas tardé à aider Cucurella lorsqu’il s’était avancé.

DF Thiago Silva, 7 — Une performance assurée de la part du défenseur central expérimenté qui n’a pas cherché à sortir de la deuxième vitesse alors qu’il faisait constamment face aux attaques de West Ham.

DF Wesley Fofana, 6 — Le nouveau défenseur central de 75 millions de livres sterling de Chelsea n’a pas semblé troublé lors de ses débuts en Premier League pour Chelsea, bien que cela soit en partie dû au manque de promesses de West Ham à l’avenir. Le joueur de 21 ans a bien passé le ballon au milieu de terrain, et il a également trouvé les bons moments pour courir avec le ballon pour aider à contourner la ligne avant des Irons.

