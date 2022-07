Chelsea revient sur Jules Kounde de Séville alors que l’accord avec Nathan Ake s’effondre

Chelsea poursuivra à nouveau un transfert pour Jules Kounde de Séville. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Kounde de retour sur le radar de Chelsea

Chelsea rétablira son intérêt pour le défenseur de Séville Jules Koundé comme leur poursuite pour Manchester City Nathan Aké semble s’effondrer, selon le Norme du soir.

Chelsea se rapprochera de l’équipe de LaLiga pour Kounde, les Blues étant incapables d’égaler le prix de 50 millions de livres sterling de City pour Ake, 27 ans.

Alors que Thomas Tuchel cherchait à reconstruire la défense de son équipe ce mercato estival suite aux départs de Antonio Rüdiger et Andreas ChristensenKounde était une option de sauvegarde du nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, alors que l’équipe poursuivait Matthijs de Ligt, Kalidou Koulibalyet Aké.

Malgré l’arrivée imminente de Koulibaly à Stamford Bridge sur un transfert de 34 millions de livres sterling de Naples, Chelsea est maintenant prêt à combattre Barcelone pour Kounde, 23 ans, qui serait évalué à 56 millions de livres sterling.

L’équipe catalane a mené la course pour l’international français, qui a fait 32 apparitions en Liga pour Séville la saison dernière, après avoir apparemment conclu un accord sur des conditions personnelles.

PAPIER GOSSIP

– Arsenal est sur le point de s’entendre sur des conditions personnelles avec Oleksandre Zintchenkoselon Fabrice Romano. Le joueur de 25 ans semble susceptible de devenir la cinquième signature des Gunners du mercato estival, car ils ratent Manchester United. Lisandro Martinez. Mikel Arteta espère parvenir bientôt à un accord afin que l’international ukrainien puisse se joindre à lui lors de leur tournée de pré-saison aux États-Unis. Zinchenko, qui était principalement utilisé par Pep Guardiola à l’arrière gauche, a été autorisé à quitter Manchester City cet été après un séjour de six ans à l’Etihad.

– La Juventus se rapproche d’un accord avec le Bayern Munich pour le transfert Matthijs de Ligtselon Sports du ciel Allemagne. Le club italien demande toujours environ 80 millions d’euros pour le défenseur central de 22 ans suite à l’offre initiale de 60 millions d’euros de la Bundesliga, hors ajouts potentiels. Cependant, l’équipe de Serie A est déterminée à décharger l’international néerlandais cet été, de nouvelles négociations devant avoir lieu prochainement.

– Guillaume Saliba poussera à quitter Arsenal s’il ne peut pas se voir garantir une place de titulaire aux côtés de Mikel Arteta, rapporte le Indépendant. Le joueur de 21 ans, qui a passé les trois dernières saisons en prêt depuis son arrivée de Saint-Etienne en 2019 pour 27 millions de livres sterling, pourrait s’assurer une place dans l’équipe de France pour la Coupe du monde s’il joue régulièrement avant le coup d’envoi du tournoi en novembre. . Marseille cherche à signer Saliba pour un contrat permanent après une période de prêt impressionnante la saison dernière, l’Atletico Madrid étant également intéressé par le jeune défenseur.

– Le PSG a proposé de transférer Georginio Wijnaldum à l’AS Rome, selon Calciomercato. Le milieu de terrain de 31 ans n’a pas réussi à avoir un impact après son arrivée l’été dernier sur un transfert gratuit de Liverpool. L’international néerlandais serait sur la liste des joueurs de Luis Campos à vendre cet été et a été exclu de l’équipe de pré-saison pour la tournée au Japon. Le PSG aurait approché l’équipe de Jose Mourinho, qui est à la recherche d’un milieu de terrain, et le Giallorossi n’ont pas encore rejeté l’offre.