La fenêtre de transfert s’est peut-être claquée, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

Chelsea affrontera United pour Sancho

À la suite d’informations selon lesquelles Manchester United aurait augmenté ses chances de signer Jadon Sancho cet été, Sport1 déclare que les Red Devils devront se battre avec Chelsea pour débarquer leur homme.

Sancho a été une cible à long terme pour United et Ole Gunnar Solskjaer est largement considéré comme en tête de la file d’attente pour finalement amener Sancho à Old Trafford.

Cependant, Thomas Tuchel aurait maintenant révélé qu’il aimerait attirer l’ailier à Londres, et avec le Borussia Dortmund censé abaisser le prix demandé pour le joueur de 20 ans, Chelsea semble désormais en état d’alerte.

Sancho pourrait être disponible pour 105 millions d’euros, un chiffre qui aiderait le club allemand à apaiser ses préoccupations financières croissantes, mais qui inciterait également plus de clubs à tenter leur chance en le signant.

Lukaku en route pour Paris?

Romelu Lukaku pourrait être en mouvement cet été, et Calciomercato pense que le Paris Saint-Germain est en tête de la signature de la star de l’Internazionale.

Le rapport indique que l’avenir incertain de l’Inter Milan, avec le club apparemment à vendre, ce qui pourrait voir l’ancien homme de Manchester United partir pour un nouveau défi.

Les nouveaux propriétaires potentiels du San Siro pourraient tenter d’équilibrer les comptes en priorité et, avec Lukaku le joueur le mieux payé, ils pourraient chercher à économiser sur son salaire de saison de 7,5 millions d’euros.

Bien sûr, les preneurs ne manqueraient pas. Le PSG l’a désigné comme son nouveau n ° 9, tandis que Manchester City doit remplacer Sergio Aguero.

Inutile de dire que les deux clubs gardent un œil sur la situation à Milan et attendront le bon moment pour faire leur déménagement.

Les pourparlers d’extension de fils en cours

Tottenham Hotspur cherche à prolonger l’attaquant Son-Heung MinSelon Sky Sports, le contrat et les discussions seraient en cours et sans problème.

Son est déjà sous contrat avec le club du nord de Londres pour encore deux ans, mais son importance pour le club est telle qu’ils veulent le garder à long terme.

Son était sur la feuille de match lors de la victoire 2-0 de Tottenham contre West Bromwich Albion et il a bien combiné avec le retour de Harry Kane. Les Spurs pensent que garder Son est la clé pour garder Kane, et ils espèrent que le partenariat pourra mener la ligne de front pour les années à venir.

Jose Mourinho, interrogé sur les discussions sur le contrat de Son après la victoire de son équipe, a déclaré que les pourparlers n’étaient « pas un problème ».

Mourinho a également admis que le club attendrait le «bon moment» pour poursuivre les discussions en cours.

Tap-ins

– Chelsea tient à garder Thiago Silva au club pour une autre année et les discussions sont en cours, selon un journaliste italien Fabrizio Romano. Le conseil d’administration de Chelsea a été ravi de l’impact de Silva depuis son arrivée au club et le considère comme un leader fort du groupe. Silva discutera de l’option d’une autre année avec ses agents, et une décision finale sera prise prochainement.

– L’Athletic pense que six joueurs de Liverpool pourraient être vendus dans le but de lever des fonds dans une situation financière précaire qui les a obligés à apporter des renforts en défense en prêt. Gardien de réserve Adrian et Marko Grujic, actuellement prêté à Porto, feraient partie de ceux qui quittent Anfield.