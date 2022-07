Chelsea « renifle » la cible offensive de Manchester United

Par Josh Barker









Chelsea pourrait voler une marche sur Manchester United pour l’ailier de l’Ajax Antony, a-t-on rapporté.

Après qu’Erik ten Hag a succédé à United à partir de l’Ajax, un certain nombre des meilleurs joueurs des puissances néerlandaises ont, bien sûr, été liés à Manchester United.

Les principaux noms ont été : Jurrin Timber, Lisandro Martinez – qui est maintenant un joueur de United – et Anthony.

Antony serait probablement une excellente option pour United car ils sont actuellement très courts dans les zones étendues.

Jesse Lingard a quitté le club gratuitement à la fin du mois dernier. Cela ne laisse que Marcus Rashford, Jadon Sancho et Anthony Elanga comme joueurs larges naturels pour la campagne 2022/23.

Donc, signer Antony, dont le rythme électrisant et les pieds rapides causeraient toutes sortes de problèmes aux défenses de la Premier League, semble être une décision intelligente.

Le Brésilien n’est encore jeune qu’à 22 ans, mais il se produit déjà au plus haut niveau – en assistant quatre et en marquant deux sur six en Ligue des champions la saison dernière.

Maintenant, cependant, il semble que Chelsea, qui est apparemment à la recherche d’un attaquant du côté droit après sa poursuite de Raphinha, s’intéresse à Antony.

Le journaliste Dean Jones avait ceci à dire sur l’intérêt de Chelsea pour l’Amérique du Sud :

“Je pense qu’il y a quelque chose dans la rumeur selon laquelle Chelsea reniflerait Antony. Ils savent qu’il cherche un déménagement, alors ils pourraient chercher à s’impliquer », a déclaré Jones.

“C’est un peu similaire au [Cristiano] Situation Ronaldo. Fondamentalement, ils ont besoin d’un attaquant d’élite et il n’y en a pas beaucoup qui recherchent réellement des transferts.

Bien que ce soit un coup dur pour United, ils devraient être rassurés par les commentaires de Thomas Tuchel sur la signature d’un autre attaquant après la capture de Raheem Sterling :

“Je ne l’exclurais pas [signing another striker] mais pour le moment ce n’est pas la priorité”, a récemment déclaré l’Allemand à Sky Sports. « La priorité en ce moment, c’est la défense, ce n’est pas un secret. À partir de là, nous devons voir ce qui est possible.

Cet article a été édité par

Ben Browning.