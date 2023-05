Chelsea remporte un quatrième titre consécutif en Super League féminine

Le Chelsea FC Women a remporté un nouveau titre de Super League féminine samedi. Les champions du record ont maintenant remporté quatre titres anglais consécutifs de haut niveau pour en faire six des sept dernières saisons. Une victoire 3-0 contre Reading a suffi à maintenir un écart de deux points sur Manchester United, qui a également gagné à Liverpool samedi.

Pour United et Chelsea, la saison 2022/23 a été un énorme succès. La Super League féminine n’est qu’une campagne de 22 matchs. Chelsea n’a perdu des points que trois fois pour obtenir 58 points sur 66 possibles. Pour référence, si une équipe masculine de Premier League devait avoir un taux de réussite similaire, elle récolterait plus de 100 points.

À cet égard, cette équipe de Chelsea est égale à celle de Manchester City de Pep Guardiola. Ce club est en lice pour être l’une des plus grandes équipes de Premier League de tous les temps. Pour Chelsea Women, il ne fait aucun doute qu’il s’agit de la plus grande équipe féminine d’Angleterre. C’est un énorme crédit à Emma Hayes, l’un des meilleurs entraîneurs du sport.

Une victoire confortable à Reading

La victoire de samedi est venue de certains des plus grands noms de . Sam Kerr, par exemple, a marqué deux fois lors du triomphe 3-0 à Reading. Elle a contribué le premier des deux buts des Bleus en première mi-temps avec une tête tonitruante.

Puis, après le match, Kerr a conclu une journée parfaite pour les supporters de Chelsea. Le but de la 88e minute était le 12e de la campagne de Kerr, qui est le troisième meilleur de la ligue. Depuis son arrivée à Londres, Kerr a disputé 103 matchs avec Chelsea. Elle a 83 buts et 10 trophées. Pas un mauvais retour pour l’Australien du tout.

Chelsea domine la Super League féminine avec un autre titre

Emma Hayes a eu un impact incommensurable sur les femmes de Chelsea. Avant son arrivée, les plus grandes réalisations de Chelsea se situaient toutes au deuxième niveau. Cependant, depuis son arrivée en 2012, Chelsea a remporté 13 trophées majeurs en 10 ans. Il y avait d’autres chances de faire en sorte que ce trophée compte encore plus. Deux deuxièmes places dans la ligue, une deuxième dans la FA Cup féminine et une paire de médailles d’argent dans la Coupe de la Ligue féminine ont transpiré. Brutalement, Chelsea a raté l’argenterie européenne en 2021, s’inclinant face à Barcelone lors de la finale de la Ligue des champions féminine.

Cependant, un sixième titre de Super League féminine en sept ans est tout simplement remarquable. C’est une période de domination de Chelsea dans le football féminin, et Emma Hayes en est au cœur.

