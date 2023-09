Chelsea relégué. L’impensable pourrait-il se produire cette saison ?

Après six matches de Premier League cette saison, Chelsea ne compte que cinq points et se situe quatre points au-dessus des places de relégation. Cela fait suite à une saison historiquement médiocre pour les Bleus. Lors de la campagne 2022/23, Chelsea a terminé à une triste 12e place. Les 44 points du club constituent le plus petit nombre depuis la campagne 1987/88. Chelsea a été relégué de l’élite cette saison-là. Désormais, la forme de Chelsea et sa position aux portes précoces montre que la relégation est une réalité légitime pour le club.

Cet été, Chelsea a encore fait sauter sa tirelire pour recruter davantage de stars potentielles. Todd Boehly et sa compagnie ont battu le record de transfert en Premier League pour attirer Moises Caicedo de Brighton. De plus, le club a perdu plus de 50 millions de dollars chacun pour Romeo Lavia, Christopher Nkunku, Cole Palmer et Alex Disasi. Cependant, Chelsea possède l’une des pires formes de buts de la Premier League. Avec cinq buts en six matches jusqu’à présent, la seule victoire de Chelsea a été un 3-0 contre Luton Town.

La défense de Chelsea a été excellente. Le club a encaissé six buts, ce qui est suffisant pour la troisième meilleure défense de la ligue. Seuls Manchester City et Liverpool ont encaissé moins de buts. Arsenal compte le même nombre de buts encaissés que Chelsea. Chacun de ces trois clubs est non seulement un prétendant à la Ligue des champions, mais ils sont également des prétendants au titre. En comparaison, Chelsea se situe dans une zone totalement différente.

Chelsea est-il un vrai candidat à la relégation cette saison

En 2023, Chelsea a été l’une des pires équipes de Premier League. Un tableau global des 17 équipes en compétition en Premier League démontre systématiquement les difficultés du club.

Sur ces 17 clubs qui participeront aux saisons 2022/23 et 2023/24 de Premier League, Chelsea se classe 16e au tableau des points. Pire encore, Chelsea a le moins de victoires, cinq, parmi tous les clubs de Premier League en 2023. Selon ce critère, Chelsea semble être un candidat à la relégation.

Le seul côté positif pour l’équipe de Mauricio Pochettino est peut-être le fait qu’il existe des équipes nettement pires que Chelsea. Luton Town, Burnley et Sheffield United figurent actuellement parmi les trois derniers de la Premier League. Ces trois équipes sont issues du championnat cette saison, et chacune a semblé fatiguée lors de son bref passage dans l’élite. Chacun de ces clubs est sur un point et ils ont les trois pires différences de buts de la ligue. Comme indiqué, la seule victoire de Chelsea cette saison est survenue contre Luton Town, une équipe qui semble susceptible d’être reléguée.

Chelsea a le talent pour renverser sa saison. Au moins, cela a payé ce talent. Par conséquent, il est peu probable que Chelsea soit relégué de la Premier League étant donné les équipes sous les Blues. Cependant, si Chelsea continue de perdre des points, cette mince possibilité pourrait continuer à se cacher dans l’esprit des fans.

Chelsea a des matchs devant lui où le club peut marquer des points. Fulham et Burnley ne sont pas les adversaires les plus coriaces de la Premier League cette saison. Cependant, après cela, Chelsea affrontera Arsenal, Brentford, Tottenham, Manchester City, Newcastle, Brighton et Manchester United. C’est l’un des pires gantelets possibles en Premier League. Cela pourrait susciter de sérieuses inquiétudes à Stamford Bridge si les choses tournent au sud.

PHOTO : IMAGO / Sportimage