La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

Chelsea est prêt à entrer dans la course pour signer le défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano, les rapports Daily Mail.

Les Blues rejoindront toute une série de grands clubs européens, dont Barcelone, le Real Madrid, Manchester United et le Bayern Munich, dans la poursuite de la signature d’Upamecano, Frank Lampard étant impatient d’activer sa clause de libération de 42 millions d’euros, qui peut être déclenchée à la fin de la saison 2020-21.

Le joueur de 22 ans avait déjà signé un nouvel accord à Leipzig l’année dernière qui comprend les frais de sortie susmentionnés, mais Chelsea devra faire face à une concurrence féroce alors qu’ESPN a rapporté en août que Man United avait fait du Français une cible défensive de premier plan.

09h31 GMT: La liste des joueurs liés au PSG désormais nouveau boss Mauricio Pochettino est en charge est fou.

Barcelone Lionel Messi, Juventus ‘ Paulo Dybala et l’attaquant de Man City Sergio Aguero, pour n’en citer que trois récents, et maintenant c’est le milieu de terrain de Man United Paul Pogba.

Selon le Daily Star, «l’ancien manager de Tottenham, qui a pris les rênes à Paris la semaine dernière, pense que Pogba est le joueur parfait pour reconstruire une nouvelle équipe».

Le milieu de terrain français a bien sûr été lié au Real Madrid et à son ancien club de la Juventus. Il a un contrat avec United jusqu’en 2022 mais son agent Mino Raiola a lancé un appel d’offres pour le joueur de 27 ans en janvier et l’été prochain.

La préférence de Pogba est de rejoindre Madrid, mais des sources ont déclaré à ESPN que United ne pensait pas que les champions d’Espagne pouvaient se permettre des frais de transfert importants et les salaires élevés du milieu de terrain d’environ 290000 £ par semaine.

En raison du manque de fonds disponibles pour les transferts, des sources ont déclaré que United s’attend à recevoir des offres en espèces plus des swaps, mais qu’ils ne prendront pas en compte les joueurs qui ne figurent pas déjà sur la liste des cibles du département de recrutement.

09h00 GMT: Manchester United Donny van de Beek a finalement eu sa chance en FA Cup après son déménagement de 40 millions de livres depuis l’Ajax cet été, écrit Rob Dawson.

Ole Gunnar Solskjaer a exhorté Donny van de Beek à saisir son « opportunité » contre Watford en FA Cup et le milieu de terrain néerlandais, qui a subi une première saison difficile à Manchester United, peut être satisfait de l’avoir prise. Cela fait plus d’un mois que Van de Beek a commencé un match à Old Trafford, mais en aidant United à atteindre le quatrième tour avec une victoire 1-0 contre l’équipe du championnat, il a rappelé à son manager qu’il n’avait pas quitté l’Ajax cet été. s’asseoir sur le banc.

Il n’a pas marqué ni inscrit une passe décisive – le capitaine pour la nuit que Scott McTominay a dirigé dans le coin d’Alex Telles après cinq minutes pour le seul but – mais il n’en avait pas besoin. C’était plutôt sa rapidité de pensée, ses mouvements fluides et son calme sous la pression, en particulier lors d’une impressionnante performance en première mi-temps, qui le distinguaient de presque tout le monde sur le terrain.