Chelsea rejette une offre de 40 millions de livres sterling pour Mason Mount de Manchester United

Chelsea a rejeté une offre de 40 millions de livres sterling de Manchester United pour Mason Mount.

L’athlétisme a rapporté en mai que Mount, 24 ans, se penchait vers un déménagement à Old Trafford avec d’autres clubs poursuivant sa signature conscients de sa préférence.

L’international anglais a encore un an pour conclure son contrat à Stamford Bridge, mais les discussions sur la prolongation de son séjour n’ont jusqu’à présent pas abouti à une conclusion positive.

Manchester United devrait revenir avec une offre améliorée avec le manager Erik ten Hag, un grand fan du joueur.

Chelsea valorise Mount beaucoup plus haut et rejette l’approche d’emblée.

L’entraîneur-chef entrant de Chelsea, Mauricio Pochettino, souhaite que Mount fasse partie de son équipe pour la saison prochaine, mais un nouvel accord à long terme doit encore se concrétiser depuis l’ouverture des négociations l’été dernier.

Liverpool et Arsenal ont également été passionnés par Mount, tandis que l’ancien entraîneur-chef de Chelsea Thomas Tuchel – maintenant au Bayern Munich – a également été crédité d’intérêt.

Mount est un produit de l’académie de Chelsea et a fait 195 apparitions pour le club depuis ses débuts en équipe première en 2017, marquant 33 buts.

Il a passé deux saisons en prêt à Vitesse Arnhem et Derby County entre 2017 et 2019 avant de s’imposer comme un habitué de la première équipe lors du premier passage de Lampard à Chelsea.

Il a également fait 36 ​​apparitions pour son pays et a été membre des équipes de Gareth Southgate à l’Euro 2020 et à la Coupe du monde 2022.

Mount a lutté contre une blessure au bassin vers la fin de la saison 2022-23 et a raté le match nul de la dernière journée de Chelsea contre Newcastle United.

ALLER PLUS LOIN Mason Mount à Man United – réponses aux questions clés

Pourquoi pourrait-il quitter Chelsea ?

Analyse par le correspondant de Chelsea Liam Twomey

C’est une question compliquée. Mount a été considérablement sous-payé pendant la majeure partie de trois ans; il reste l’un des membres les moins bien payés de l’équipe première de Chelsea, gagnant moins de 100 000 £ par semaine (124 000 $), sur le contrat de cinq ans qu’il a signé au début de la saison 2019-20. Il a depuis joué un rôle clé dans le triomphe de la Ligue des champions en 2021, s’est imposé comme un habitué de l’Angleterre et a été élu joueur de l’année de Chelsea à deux reprises.

Depuis la prise de contrôle, Todd Boehly et Behdad Eghbali ont été incapables de lier Mount à un nouvel accord et les turbulences constantes de cette saison n’auront pas arrangé les choses alors que Mount pèse son avenir.

S’intégrerait-il à Man United?

Analyse par Carl Anka

Ce mouvement a du potentiel, mais pourrait ne pas être une adaptation transparente. La décision la plus évidente serait que Mount remplace Christian Eriksen à côté de Casemiro. Mount pourrait fournir les mêmes passes progressives, les coups de pied arrêtés et les entrées tardives dans la surface d’Eriksen tout en améliorant l’intensité défensive de United lorsqu’il n’est plus en possession du ballon.

Il existe une méthode dans la poursuite par United de quelqu’un de sept ans plus jeune que le Danois qui peut fournir une puissance d’attaque similaire ainsi qu’une résistance défensive supérieure. La question est de savoir si être meilleur qu’Eriksen ou les autres milieux de terrain box-to-box de United est une référence suffisante pour ce que United veut réaliser dans les saisons à venir.

(Photo : Craig Mercer/MB Media via Getty Images)