Chelsea rejette la deuxième offre de Man United pour Mount – sources

Manchester United a fait une deuxième offre pour Mason Mount mais Chelsea tient bon pour un prix plus proche de sa valorisation, ont déclaré des sources à ESPN.

United a déjà eu une offre de 40 millions de livres sterling (51 millions de dollars) rejetée, mais est revenue avec une deuxième offre d’une valeur de près de 50 millions de livres sterling (64 millions de dollars). La valorisation de Chelsea est de 70 millions de livres sterling (89 millions de dollars) et les négociations entre les deux clubs sont en cours.

Erik ten Hag tient à décrocher l’international anglais pour renforcer son milieu de terrain et alléger une partie du fardeau de Christian Eriksen, qui a fait plus de 40 apparitions la saison dernière après s’être joint à un transfert gratuit de Brentford.

Mount a encore un an sur son contrat à Stamford Bridge, et les négociations sur un nouvel accord se sont effondrées. Des sources ont déclaré à ESPN que le joueur de 24 ans, qui est passé par l’académie de Chelsea, est ouvert à un déménagement à Old Trafford.

United, selon des sources, pense que 50 millions de livres sterling sont des frais équitables qui reflètent que Mount pourrait quitter Chelsea pour rien dans 12 mois.

Un autre intérêt pour Mount s’est également refroidi après que Liverpool ait signé Alexis Mac Allister de Brighton et Arsenal et que le Bayern Munich ait tourné son attention vers différentes cibles.

Des sources ont déclaré à ESPN que United restait convaincu de pouvoir conclure un accord pour Mount qui le verrait signé à temps pour rejoindre l’équipe de Ten Hag pour la tournée de pré-saison aux États-Unis, qui débutera à New York le 20 juillet.

Cependant, des sources du club ont déclaré à ESPN que United hésitait à s’étendre à 70 millions de livres sterling et que le transfert dépendrait de la baisse de ses exigences par Chelsea.

Déjà cet été, Chelsea a réduit ses évaluations de Mateo Kovacic et Kai Havertz pour faciliter les déménagements à Manchester City et Arsenal, respectivement.