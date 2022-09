Chelsea regarde Rafael Leao de l’AC Milan après que le PSG a rejeté l’enquête sur Neymar

Chelsea fera-t-il un coup pour le jour de la date limite pour faire venir Rafael Leao après avoir envisagé un déménagement pour la star du PSG Neymar? Jonathan Moscrop/Getty Images

FENÊTRES FERMÉES : Premier League : 23 h 00 BST/ 18 h 00 HE | La Ligue: 23 h 00 BST/ 18 h 00 HE | Ligue 1: 22 h 00 BST/ 17 h 00 HE | Série A: 19h00 BST/ 14h00 | Bundesliga: 17h00 BST/ 12h00 HE

La fenêtre de transfert d’été a atteint la date limite du 1er septembre, et il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Leao à Chelsea lors du déménagement de Deadline Day?

Chelsea discute d’un transfert potentiel pour l’attaquant de l’AC Milan Raphaël Léao avant la fermeture du mercato estival jeudi, selon Les temps.

Il est rapporté que les Bleus ont tourné leur attention vers la star de Serie A de 23 ans, après avoir échoué avec une enquête pour débarquer le Paris Saint-Germain et l’attaquant international du Brésil Neymar. L’équipe de Thomas Tuchel tient à décrocher un attaquant et un milieu de terrain avant la fin de la date limite de transfert jeudi, Leao étant l’un des derniers noms sur leur liste restreinte.

L’international portugais a été un joueur clé pour le Rossoneri la saison dernière dans un Scudetto-campagne gagnante où il a contribué à 19 buts en 34 apparitions. Il avait été lié au Real Madrid cet été, et il faudrait une offre d’au moins 115 millions d’euros pour que les champions de Serie A envisagent de se séparer de lui.

Chelsea était auparavant lié à Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang, entre autres. L’équipe londonienne est sans attaquant après le retour de Romelu Lukaku à l’Inter et Timo Werner est revenu au RB Leipzig.

08h28 BST : Il semble que Cristiano Ronaldo restera à Manchester United pour le moment après que le manager Erik ten Hag a déclaré que l’attaquant était “heureux” de rester à Old Trafford cette saison.

Ronaldo, qui a été utilisé comme remplaçant lors des deux derniers matchs, avait dit au club qu’il voulait partir pour une équipe en Ligue des champions, mais le joueur de 37 ans devrait rester à United jusqu’en janvier au moins.

“Dès le début, nous avons dit que nous avions prévu avec lui”, a déclaré Ten Hag avant le voyage de jeudi à Leicester City. “Nous sommes heureux avec lui, il est heureux d’être ici et nous voulons faire de la saison un succès ensemble.

“Nous sommes tous sur une même page. Vous pouvez voir à l’entraînement qu’il est clair qu’il a les capacités. Il s’intégrera parce que … je n’ai pas à expliquer parce que c’est un grand joueur. Il s’intégrera dans tous les systèmes ou tous les styles.”

08h00 BST : Chelsea a fait une offre de 50 millions d’euros pour signer le milieu de terrain de l’Ajax et du Mexique Edson Alvarezont déclaré des sources à James Olley d’ESPN.

L’entraîneur-chef des Blues, Thomas Tuchel, serait préoccupé par les options de milieu de terrain du club à la suite de la défaite 2-1 de mardi à Southampton et des inquiétudes persistantes concernant les blessures du milieu de terrain clé N’Golo Kante, qui devrait être écarté pendant environ un mois avec un problème aux ischio-jambiers.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’Ajax ne subit aucune pression pour vendre après avoir déjà autorisé Antony, Lisandro Martinez, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui à quitter le club lors du mercato estival.

Chelsea souhaitait un transfert pour le milieu de terrain de Barcelone Frenkie De Jong mais le Néerlandais n’a jusqu’à présent montré aucun intérêt à quitter le Camp Nou.

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Cristiano Ronaldo n’a reçu qu’une seule proposition officielle pour son transfert, celle du club saoudien d’Al-Hilal, selon L’athlétisme. Ronaldo, 37 ans, avait fait pression pour un départ de Manchester United dans l’espoir de jouer en Ligue des champions, mais Erik ten Hag a déclaré qu’il était “clair” que Ronaldo restera à Old Trafford jusqu’en janvier au moins.

– Barcelone envisage de déménager pour le défenseur du LA Galaxy Julien Araujoselon Fabrice Romano. Il est rapporté que le Blaugrana décidera jeudi s’il convient de faire une approche pour l’international mexicain de 21 ans. L’intérêt vient en tant que star de l’USMNT Sergino Dest est sur le point de déménager au Camp Nou à l’AC Milan en prêt, selon des sources ESPN. Barcelone est également lié au Borussia Dortmund Thomas Meunier et celui d’Arsenal Hector Bellerin comme Blaugrana le manager Xavi Hernandez cherche à trouver une solution à l’arrière droit.

– Malgré un transfert tardif du PSG à terre Milan SkriniarInternazionale ont décidé de garder le défenseur de 27 ans, révèle Gianluca Di Marzio. La star de la Serie A était une cible clé pour le PSG cet été, et alors qu’ils souhaitaient revenir à la table des négociations, les hommes de Simone Inzaghi ont refusé d’entamer de nouvelles discussions. Il est rapporté que la hiérarchie de San Siro cherche maintenant à lui proposer un nouveau contrat.

– Chelsea a fait une approche pour signer le milieu de terrain défensif du PSV Eindhoven Ibrahim Sangaréselon Dagblad d’Eindhovens. Après que Sangare a signé un nouveau contrat avec le club d’Eredivisie cet été, les Bleus pourraient désormais devoir offrir plus que la clause de libération de 37 millions d’euros qui figurait dans le contrat précédent du joueur de 24 ans. Il est rapporté que bien que le PSV soit ouvert à le déplacer, il ne veut pas se séparer de Sangare et Cody Gakpo dans le même mercato.

– Manuel Akanji est sur le point de terminer son déménagement à Manchester City, rapporte Fabrice Romano. Le défenseur central de 27 ans a été sur le radar d’un certain nombre de clubs cet été, après avoir entamé la dernière année de son contrat au Borussia Dortmund, et il semble que Pep Guardiola ait remporté la course pour le signer dans un transaction d’une valeur de 17 millions d’euros. Le déménagement devrait être annoncé jeudi.

– Fulham a fait un geste tardif pour tenter de signer l’attaquant des Blackburn Rovers Ben Brereton Diazcomprend L’athlétisme. L’attaquant du championnat a marqué 23 buts en 34 départs en championnat la saison dernière, et le dernier en date indique que les Cottagers défieront la signature de l’international chilien de 23 ans. Il a déjà été lié à Nice, qui a vu une offre de 10 millions de livres sterling rejetée pour son transfert plus tôt cet été.