Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea regarde Olmo si Arsenal signe Mudryk

Chelsea a été lié au milieu de terrain du RB Leipzig Dani Olmoselon le Courrier quotidien.

L’international espagnol Olmo, 24 ans, serait une cible si les Bleus ne parvenaient pas à battre Arsenal à la signature de l’ailier du Shakhtar Donetsk Mykhaïlo Mudryk. Olmo a également été lié à Manchester United.

L’avenir de Mudryk est toujours en jeu, et alors que Chelsea espère battre les Gunners à sa signature, ils élaborent des plans d’urgence au cas où il se rendrait éventuellement à l’Emirates Stadium ou resterait à Donetsk.

Chelsea a déjà signé plusieurs joueurs cette fenêtre, y compris David Datro Fofana, Andreï Santos et Benoît Badiashileet des sources ont déclaré à ESPN qu’ils envisageaient également Marcus Thuram.

Arsenal, Chelsea, Manchester United, Newcastle United, Aston Villa, le Bayern Munich et l’AC Milan sont intéressés par la star française Thuram, qui a encore six mois sur son contrat au Borussia Mönchengladbach.

Dani Olmo du RB Leipzig pourrait se rendre à Chelsea alors que les Bleus poursuivent une folie de signature hivernale. Alex Grimm/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Attaquant du Borussia Dortmund Jayden Braaf pourrait quitter le club allemand en prêt afin d’obtenir plus de temps de jeu, rapporte Fabrice Romano. L’attaquant néerlandais de 20 ans a rejoint Dortmund depuis Manchester City en juillet 2022, et il possède des pieds rapides et un rythme électrique. Cependant, après seulement sept apparitions cette saison, lui et le club souhaitent qu’il acquière plus d’expérience ailleurs, avec un certain nombre de clubs intéressés par lui.

– Crystal Palace et Everton sont prêts à se battre pour l’attaquant Danny Ingselon le soleil. Ings, 30 ans, a été exclu des trois derniers matchs d’Aston Villa par le patron Unai Emery depuis la Coupe du monde. Le directeur du palais Patrick Vieira, qui pourrait voir l’attaquant vedette Wilfried Zaha partir ce mois-ci, envisagerait un mouvement de prêt ou un accord permanent, tandis qu’Everton a besoin d’aide dans la colonne des objectifs dans le but de les aider à s’éloigner du bas de la Premier League.

– La star du Borussia Dortmund Marco Reus est en fin de contrat à la fin de la saison, et il est ensuite devenu la dernière cible de l’équipe saoudienne d’Al Nassr, selon le Cristiano Ronaldo avec plus de noms de renom, et Reus, 33 ans, envisage son avenir. La partie saoudienne a également tenté d’entamer des pourparlers avec le Real Madrid Luka Modric et le Paris Saint-Germain Sergio Ramos.

– Aston Villa devra augmenter son offre pour Alexandre Moreno s’ils doivent débarquer le défenseur du Real Betis dans cette fenêtre de transfert, selon Mundo Deportivo. Aston tient à améliorer le côté gauche de sa défense et pense que Moreno – qui était sur le point de rejoindre Nottingham Forest en août – fournira la mise à niveau de qualité nécessaire.

– Leeds United affronte Everton et Brentford à la signature de l’attaquant de Coventry City Viktor Gyokèresselon Parler d’équipe. Le manager de Leeds, Jesse Marsch, cherche d’autres renforts au-delà de la signature du défenseur Maximilien Wober du RB Leipzig. L’attaquant suédois Gyokeres a marqué 12 buts en 25 apparitions cette saison, Coventry plaçant une valorisation de transfert de 18 millions de livres sterling sur le joueur de 24 ans. Les responsables de Leeds pensent qu’il y a une marge de manœuvre dans ce chiffre et sont prêts à dépenser plus de 14 millions de livres sterling.