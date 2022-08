Chelsea regarde Alvaro Morata si l’accord avec Pierre-Emerick Aubameyang de Barcelone échoue

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Morata de retour à Chelsea?

Chelsea prépare un retour pour Álvaro Morata s’ils ne peuvent pas finaliser l’accord à signer Pierre-Emerick Aubameyang de Barcelone, selon sport.

Chelsea aurait conclu un accord avec Aubameyang mais n’a pas encore conclu d’accord avec Barcelone sur des frais.

Alors que l’équipe de LaLiga continue d’exiger 25 millions d’euros et à un peu plus d’une semaine de la fin du mercato, l’équipe de Thomas Tuchel cherche des options alternatives à l’international gabonais de 33 ans.

Cela inclurait Morata, 29 ans, qui a marqué 24 buts au cours de ses deux saisons avec les Blues. L’international espagnol a passé les deux dernières campagnes en prêt à la Juventus de l’Atletico Madrid, réussissant 32 buts et 21 passes décisives en 92 apparitions pour le Bianconeri.

Chelsea a besoin d’un leader après avoir prêté Romelu Lukaku à Internazionale et renvoyé Timo Werner au RB Leipzig cet été. Cependant, Tuchel serait confiant de retrouver Aubameyang, qui a marqué 79 buts sous le manager allemand au cours de leurs deux années ensemble au Borussia Dortmund.

Chelsea envisagera-t-il de faire revenir Alvaro Morata ? David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Éric Bailly serait sur le point de rejoindre Marseille avec un prêt d’une saison. Fabrice Romano révèle que l’accord comprendra une option d’achat obligatoire si l’équipe de Ligue 1 se qualifie pour la Ligue des champions la saison prochaine. Il est rapporté que le défenseur central de 28 ans, qui n’a pas encore joué sous le nouveau manager de Manchester United, Erik ten Hag, s’envolera prochainement pour la France pour finaliser l’accord.

– PSV Eindhoven Cody Gakpo veut signer pour Manchester United, selon Marché du pied. Les Red Devils seraient confiants dans la conclusion d’un accord pour l’ailier de 23 ans, qui partage son agent avec Ten Hag. L’avenir de l’international néerlandais, dont les frais de transfert pourraient rapporter entre 40 et 50 millions d’euros, serait décidé après que le club d’Eredivisie aura terminé son barrage en Ligue des champions contre les Rangers.

– Barcelone prévoit une attaque de dernière minute pour Hector Bellerinselon sport. Alors que les négociations pour Villarreal Juan Foyth et du Borussia Dortmund Thomas Meunier décrochage, l’équipe catalane envisage maintenant de déplacer l’arrière droit de 27 ans sur un transfert gratuit d’Arsenal. Bellerin semblait prêt à signer pour le Real Betis sur un contrat permanent cet été après une période de prêt la saison dernière. Cependant, il est rapporté que Barcelone a demandé au défenseur d’attendre, car ils prévoient d’approcher les Gunners dans les derniers jours de la fenêtre de transfert.

– Arsenal envisage de bouger Pedro Netomais les loups ne veulent pas vendre l’ailier, rapporte L’athlétisme. Il est rapporté que l’agent du joueur de 22 ans est en pourparlers avec les Gunners depuis plus d’un mois. Cependant, le club des West Midlands n’est pas disposé à vendre un tel personnage clé aux côtés de Bruno Lage cet été, et l’international portugais a signé une prolongation de contrat en mars qui le maintiendra au Molineux jusqu’en 2027.

– Watford a maintenant rejeté toutes les offres pour Ismaïla Sarr alors qu’ils décident que le joueur de 24 ans ne sera pas transféré ce mercato estival, selon Le miroir. Les Hornets avaient précédemment accepté une offre de 25 millions de livres sterling avec jusqu’à 5 millions de livres sterling de modules complémentaires d’Aston Villa. Cependant, un déménagement à Villa Park pour l’international sénégalais serait désormais annulé, car l’équipe du championnat se prépare à entamer des discussions sur une prolongation de contrat à long terme.