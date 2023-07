Harry Maguire est resté « en colère, choqué et bouleversé » après avoir été démis de ses fonctions de capitaine de Manchester United à la suite de discussions avec le manager Erik ten Hag.

Selon un article paru dans The Sun, Maguire est observé par Chelsea dans un mouvement de choc avec l’intérêt de West Ham, Tottenham et Newcastle United également. Outre les clubs de Premier League, l’Inter Milan ainsi que les clubs saoudiens Al-Nassr et Al-Hilal ont également besoin de défenseurs centraux.

Il a été rapporté plus tôt ce mois-ci que Ten Hag était prêt à retirer Maguire de son rôle après les apparitions limitées du défenseur anglais sous le Néerlandais la saison dernière. De nombreux clubs ont tenté de prêter Maguire en juin, mais l’équipe basée à Old Trafford ne voulait qu’une pause nette et voulait au moins 50 millions de livres sterling. Ce prix demandé est descendu à 30 millions de livres sterling.

« Après des discussions avec le manager aujourd’hui, il m’a informé qu’il changeait de capitaine », a écrit Maguire sur Twitter.

« Il m’a expliqué ses raisons et même si je suis personnellement extrêmement déçu, je continuerai à tout donner à chaque fois que je porterai le maillot. Je voulais donc dire un immense merci aux fans de Manchester United pour tout leur soutien brillant pendant que je portais le brassard. »

« Depuis le jour où j’ai pris mes fonctions, il y a trois ans et demi, ce fut un immense privilège de diriger Manchester United et l’un des moments les plus fiers de ma carrière à ce jour », a déclaré Maguire.

« Je souhaite à tous ceux qui le prennent maintenant de réussir et ils auront tout mon soutien. »

Le défenseur central n’a fait que huit départs en Premier League la saison dernière, ce qui a conduit à des spéculations continues sur son avenir à Old Trafford.

En l’absence de Maguire de l’équipe la saison dernière, Bruno Fernandes a été le plus souvent nommé capitaine et le milieu de terrain portugais devrait se voir confier le rôle permanent.

« Tout le monde à Manchester United remercie Harry pour sa contribution en tant que capitaine au cours des trois dernières années et demie », a déclaré United dans un communiqué. « Le manager annoncera le nouveau capitaine en temps voulu, après avoir informé les joueurs. »

Maguire a fait plus de 170 apparitions pour United depuis sa signature de Leicester pour 80 millions de livres (maintenant 105 millions de dollars) en 2019.

(Avec les contributions des agences)