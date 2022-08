Chelsea recrutera le défenseur du RB Leipzig Josko Gvardiol avant la date limite ?

La fenêtre de transfert d’été se précipite vers la date limite du 1er septembre, et il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea va débarquer le défenseur de Leipzig Gvardiol?

Chelsea veut conclure un accord de 90 millions d’euros pour le défenseur du RB Leipzig Josko Gvardiol avant la date limite de transfert de jeudi, dit Le courrier quotidien.

2 Connexe

Gvardiol, 20 ans, a été suivi par certains des meilleurs clubs européens cet été – dont Manchester City et Tottenham – et Leipzig ne souhaite pas le laisser partir.

Cependant, dans le but de voler une marche sur leurs rivaux, Chelsea envisagerait une offre majeure qui verrait ensuite l’international croate prêté à Leipzig pour le reste de cette saison. Gvardiol a actuellement un contrat jusqu’en 2026

Chelsea devrait confirmer un accord de 80 millions d’euros pour signer le défenseur central Wesley Fofana de Leicester mercredi, alors qu’ils sont également en pourparlers avec Barcelone sur un attaquant de 25 millions d’euros Pierre-Emerick Aubameyang.

BLOG EN DIRECT

08h53 BST: Mario Balotelli passera un examen médical au club suisse du FC Sion aujourd’hui, a déclaré Fabrice Romano.

Balotelli, 32 ans, a eu une carrière intéressante à ce jour, avec des séjours à l’Inter Milan, à Manchester City, à l’AC Milan, à Liverpool, à Nice, à Marseille, à Brescia, à Monza et, plus récemment, au club turc d’Adana Demirspor.

L’attaquant italien est désormais prêt à continuer à jouer en Suisse.

08h37 BST : Le Paris Saint-Germain a signé le milieu de terrain central Fabien Ruiz du côté italien de Naples avec l’international espagnol signant un contrat de cinq ans, a annoncé mardi le club de Ligue 1.

Les détails financiers n’ont pas été divulgués, mais les médias ont indiqué que le PSG avait payé des frais initiaux de 21,5 millions d’euros.

Le joueur de 26 ans compte 15 sélections pour l’Espagne depuis ses débuts en 2019 et a même marqué une fois en sélection internationale. Il a marqué sept buts et délivré cinq passes décisives pour Napoli dans toutes les compétitions la saison dernière, les aidant à terminer troisième en Serie A.

08h00 BST : internationale des États-Unis Sergino Dest est ouvert à un déménagement à Manchester United, mais tout départ de Barcelone avant la date limite de transfert de jeudi dépend de plusieurs facteurs, ont déclaré des sources à ESPN.

Dest, 21 ans, n’a été nommé dans l’équipe pour aucun des trois matchs du Barca en Liga jusqu’à présent cette saison, ESPN rapportant que l’entraîneur Xavi Hernandez lui a conseillé de chercher un nouveau club.

L’ancien défenseur de l’Ajax était initialement réticent à quitter le Camp Nou, mais des sources ont confirmé qu’il serait tenté par United si l’équipe de Premier League s’intéressait davantage cette semaine.

L’entraîneur de United, Erik ten Hag, a travaillé avec Dest à l’Ajax et aimerait l’amener à Old Trafford, bien que tout transfert dépende de l’avenir d’Aaron Wan-Bissaka.

jouer 0:50 Gab Marcotti se demande si Pierre-Emerick Aubameyang est le bon joueur pour Chelsea.

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

– Memphis Depay a été lié à un départ de Barcelone pendant la majeure partie de la fenêtre de transfert, mais devrait désormais rester au Camp Nou, selon Diario Sport. On s’attend maintenant à ce que la seule chose susceptible de changer ce résultat soit une offre lucrative faite dans les dernières heures de la fenêtre de transfert, Chelsea et l’ancien club de Manchester United étant les deux candidats nommés. L’international néerlandais n’a joué aucune minute dans aucun des BlaugranaLes trois matches de Liga cette saison au milieu des liens avec la Juventus, qui se sont depuis effondrés.

– Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, intervient pour tenter de ramener le défenseur central de l’Internazionale Milan Skriniar au Parc des Princes, selon Marché du pied. Il prévoit de s’entretenir directement avec le président de l’Inter, Steven Zhang, pour conclure un accord qui dure depuis des mois. L’entraîneur du PSG Christophe Galtier a également confirmé que le milieu de terrain argentin Leandro Paredes a conclu un accord pour rejoindre la Juventus, l’annonce étant attendue mercredi.

– L’athlétisme ont rapporté que Idrissa Gueye doit s’envoler pour l’Angleterre avant de terminer son déménagement à Everton pour une somme modique, car un accord avec le PSG est en place depuis un certain temps. L’international sénégalais subira un examen médical et signera un contrat de deux ans pour retourner à Goodison Park, avec l’option d’une troisième année si tout se passe comme prévu.

– Tutosport ont signalé que tout était prêt pour Denis Praet de retourner à Turin en prêt de Leicester City avec l’obligation de rendre l’accord permanent pour 8,5 millions d’euros. Il Toro travaillent également sur les sorties avec Simone Verdi direction Hellas Vérone et Simone Zaza pouvoir résilier son contrat.

– Brighton & Hove Albion espèrent pouvoir signer définitivement Billy Gilmour de Chelsea avant la fin de la fenêtre de transfert, rapporte Le courrier quotidien. L’international écossais, cependant, est revenu dans l’équipe première sous Thomas Tuchel et tout mouvement devrait être permanent car les Seagulls ont déjà signé. Lévi Colwill prêté par les Bleus.