Chelsea recrute le gardien Djordje Petrovic du New England Revolution

Chelsea a finalisé la signature du gardien serbe Djordje Petrovic du club MLS New England Revolution, ont annoncé les équipes samedi.

ESPN a rapporté plus tôt cette semaine que Petrovic devait arriver moyennant des frais de transfert d’une valeur allant jusqu’à 14 millions de livres sterling (18 millions de dollars), avec un montant initial de 12,5 millions de livres sterling plus 1,5 million de livres sterling supplémentaires.

« C’est une grande étape pour moi et j’ai toujours rêvé de signer pour l’un des plus grands clubs du monde », Petrovic a dit. « Aujourd’hui, j’ai atteint cet objectif et je suis tellement heureux.

« Jouer en Premier League est quelque chose que j’ai vraiment hâte de faire et j’espère apprendre beaucoup de choses ici à Chelsea. J’ai hâte de rencontrer tout le monde et de jouer à Stamford Bridge. »

Djordje Petrovic quitte le New England Revolution pour Chelsea après moins de deux saisons avec le club de MLS. Fred Kfoury III/Icon Sportswire via Getty Images

Petrovic, 23 ans, déménage à Stamford Bridge après que Chelsea ait autorisé le gardien espagnol Kepa Arrizabalaga à rejoindre le Real Madrid en prêt. Le club de Premier League a également transféré Édouard Mendy au club saoudien d’Al Ahli et a prêté cet été le jeune gardien américain Gabriel Slonina au club belge de la KAS Eupen.

Il va désormais concurrencer Robert Sánchez dans les buts.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Djordje au club. Ses performances en MLS lui ont valu des éloges et une reconnaissance mérités – et l’ont préparé au défi de jouer pour Chelsea », ont déclaré les co-directeurs sportifs de Chelsea, Paul Winstanley et Laurence Stewart.

« Djordje améliore une équipe de gardiens déjà solide. Nous sommes impatients de le voir travailler sous la direction de Mauricio Pochettino, de l’entraîneur des gardiens Toni Jimenez et du reste de l’équipe première cette saison. »

Petrovic a rejoint la Nouvelle-Angleterre l’année dernière en remplacement de Matt Turner après le transfert du gardien partant de l’USMNT à Arsenal. Il s’est immédiatement imposé comme un remplaçant plus que compétent et a été nommé finaliste pour les prix du gardien de but de l’année MLS et du nouveau venu MLS de l’année.

Il a remporté deux sélections pour l’équipe nationale de Serbie.

« Djordje Petrović a été un membre extrêmement précieux de notre club et un professionnel accompli pendant son séjour en Nouvelle-Angleterre », a déclaré le directeur technique de Revolution, Curt Onalfo.

« Nous remercions Djordje pour toutes ses contributions à la Révolution pendant son séjour au club. Nous lui souhaitons tout le meilleur à Chelsea. »