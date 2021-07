Chelsea recrute Lauren James, l’attaquante pionnière de Manchester United

Chelsea a recruté l’attaquante pionnière Lauren James de Manchester United dans le cadre d’un accord qui aurait battu tous les records pour deux clubs de la Super League féminine.

James est un pilier de l’équipe de United depuis la formation du club avant la saison 2018-19. Elle a marqué ses premiers buts en championnat et en Super League féminine et a été la première femme à marquer à Old Trafford.

Le joueur de 19 ans est lié à un départ de Manchester depuis plusieurs mois, le retour à Londres étant la principale cible.

« C’est un sentiment formidable de revenir à la maison, dans un grand club, le club que j’ai commencé à l’âge de six ans », James a déclaré vendredi dans un communiqué.

« Pour pouvoir jouer pour la première équipe maintenant et revenir ici pour [Chelsea coach] Emma [Hayes] et le reste du groupe est un grand sentiment.

« Je suis ravi de commencer et j’ai hâte de rencontrer tous les fans à Kingsmeadow lorsque la nouvelle saison commencera. »

Le Guardian a rapporté que son transfert bat tous les records pour avoir impliqué le plus d’argent jamais échangé entre deux clubs de la WSL.

« Lauren est une jeune talent passionnante que nous admirons depuis un certain temps », a déclaré Hayes.

« Lorsque l’opportunité s’est présentée de la signer, nous avons pensé que le moment était venu de la ramener au club.

Lauren James était liée à un déménagement à Chelsea depuis plusieurs mois. Photo de Harriet Lander – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

« Nous sommes ravis de voir comment elle se développera dans les années à venir et nous avons hâte de l’accueillir à l’entraînement de pré-saison. »

Elle a joué avec Chelsea et Arsenal au niveau des jeunes et a fait ses débuts seniors pour ce dernier alors qu’elle n’avait que 15 ans.

L’attaquante est ensuite passée au championnat avec United nouvellement formé et a marqué 14 buts lors de sa première saison, aidant l’équipe à la promotion de la WSL à la première demande.

Une blessure a entravé certaines parties de sa saison 2020-21, mais elle quitte le club en tant que deuxième meilleure buteuse de tous les temps avec 28 buts. Ella Toone ouvre la voie avec 32.

James, dont le frère Reece joue également pour Chelsea et l’Angleterre, a reçu sa première convocation senior de Phil Neville en novembre 2020.

James est le dernier d’un certain nombre de noms de premier plan à quitter le club avec les vainqueurs de la Coupe du monde USWNT Christen Press et Tobin Heath tous deux de retour dans la Ligue nationale de football féminin et le manager Casey Stoney démissionnant.

Jess Sigsworth, Jane Ross et Amy Turner ont également toutes quitté le club.

L’Athletic a rapporté qu’il y a eu de la colère parmi l’équipe à propos des installations et des soins apportés par le club à l’équipe féminine qui est toujours sans manager après le départ de Stoney.