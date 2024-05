Chelsea reçoit un nouveau coup de pouce en Ligue Europa avant Brighton avec un coup dur pour Newcastle et Man United

Les chances de Chelsea de se classer parmi les six premiers de la Premier League ont été renforcées par les dernières nouvelles sur les blessures de leurs deux rivaux. L’équipe de Mauricio Pochettino se rendra à Brighton mercredi et peut assurer une septième place au minimum avec une victoire, tandis que Manchester United accueillera Newcastle.

Les Bleus pourraient terminer la soirée sixièmes et n’avoir besoin que d’un point lors de la dernière journée pour confirmer cette place qui est susceptible de leur apporter la qualification en Ligue Europa. Il existe également une faible possibilité de pourchasser Tottenham en cinquième position, qui devrait perdre ses deux matchs – à domicile contre Manchester City mardi et à Sheffield United lors de la dernière journée.









Chelsea affronte Bournemouth dimanche pour clôturer la saison, mais se rend d’abord au stade Amex en bonne forme après avoir remporté son troisième match consécutif grâce à une victoire de retour contre Nottingham Forest ce week-end. Plus tôt dans la journée, Newcastle avait laissé la porte entrouverte à Chelsea et United dans la bataille pour les places européennes détenues par Brighton.

Cela signifie que si Manchester United battait Newcastle à Old Trafford, Chelsea pourrait se retrouver sur le point de sceller une place en Ligue Europa. Avec la mise en garde qu’ils doivent gagner contre Brighton – ils n’ont pas battu les Seagulls à l’extérieur devant un public depuis 2018 – et que si United remporte la FA Cup mais termine huitième, la sixième place ne suffirait que pour la Conference League. qualification.

La mauvaise forme de United ces derniers temps a cependant fait de la FA Cup une formalité pour la deuxième année consécutive. Manchester City entame son avant-dernier match de championnat avec sept victoires consécutives et continue de chercher un doublé alors qu’il aborde le match en tant que favori confortable.

L’équipe d’Erik ten Hag, quant à elle, devra peut-être compter sur une victoire à Wembley si les résultats ne se passent pas comme prévu la semaine prochaine, mais pour l’instant, la chance de terminer devant Chelsea et Newcastle existe. Ils pourraient rester huitièmes mais à égalité de points avec l’équipe d’Eddie Howe avec une victoire mercredi, seulement derrière en raison d’une différence de buts bien pire.

Cela les mettrait dans une fusillade directe lors de la dernière journée dans ce qui pourrait encore être une affaire à trois. Le formulaire suggère qu’Old Trafford sera encore une fois largement déçu, avec une seule victoire en championnat en huit matchs pour United. Newcastle, en revanche, compte trois victoires lors de ses cinq derniers matchs et six lors de ses huit derniers matchs.

Ils se rendront à Manchester avec de gros problèmes de blessures à affronter. Callum Wilson et Alexander Isak pourraient rater le match. Wilson a été absent pendant une grande partie de 2024, mais Isak a été un pilier.

L’attaquant suédois a dû sortir tôt contre Brighton pour cause de maladie et est incertain pour mercredi. « On verra, on ne l’a pas vu aujourd’hui [Tuesday] », a déclaré Howe. « Sinon, nous le verrons pour Brentford.

« Chaque fois que l’un de nos deux attaquants manquait, cela nous impactait. Pour Alex, c’était une maladie, ce n’est pas grave. Il ne s’est pas entraîné hier, j’espère que nous le reverrons aujourd’hui. Nous savions vendredi qu’il était un peu en mauvaise posture. « .

Fabian Schar risque également de manquer le match : « Il est en train de revenir, dans un mélange entre entraînement et présence avec le staff médical. Il fait de bons progrès aux ischio-jambiers, donc nous verrons. »

Matt Targett, Lewis Miley, Joe Willock, Sven Botman, Jamal Lascelles et Sandro Tonali seront également absents pour le match. Quant à Manchester United, ses blessures montrent des signes de relâchement à un moment important de la saison.

Le défenseur argentin Lisandro Martinez sera dans l’équipe pour le choc contre Newcastle après avoir passé deux mois à l’écart en raison d’un problème au mollet. Il n’a joué que 11 fois cette saison et a été un énorme raté pour Ten Hag à l’arrière.





Son retour sera un gros coup de pouce, surtout si Isak n’est pas en mesure de participer au match. United pourrait également accueillir de nouveau Bruno Fernandes et Marcus Rashford, même si ces derniers préféreraient attendre le week-end pour figurer.

« Licha Martinez : je pense qu’il reviendra dans l’équipe », a déclaré Ten Hag. « Il a fait quelques séances avec nous et nous prévoyons qu’il soit disponible si cet après-midi tout se passe bien à l’entraînement. Il reviendra dans l’équipe.





« Pour certains autres joueurs, nous devons voir : Rashford, Bruno, Willy Kambwala, s’ils sont suffisamment en forme. » Raphaël Varane ne sera pas disponible. « Nous planifions définitivement les derniers matchs », a expliqué l’entraîneur-chef après la confirmation du départ estival de Varane. « Pas demain, mais nous espérons dimanche et ensuite, bien sûr, le dernier match. »

Chelsea espère que United pourra bloquer la progression de Newcastle d’une manière ou d’une autre. Tous les points perdus pour le Toon seront d’une grande aide pour la candidature européenne de Pochettino.