Chelsea rappelle à Arsenal le rôle que Jorginho a joué dans leur finale de la Ligue Europa alors que les Blues faisaient leurs adieux à la nouvelle signature des Gunners pour 12 millions de livres sterling

Suite à son transfert surprise à Arsenal, certains fans de Chelsea seront tristes de voir le départ de l’un de leurs milieux de terrain vedettes.

Cependant, les Blues n’ont pas hésité à leur rappeler à quel point il a été important contre les Gunners dans le passé.

Getty Jorginho a maintenant signé pour Arsenal

AFP Mais il a battu les Gunners en finale de la Ligue Europa avec Chelsea

Jorginho a effectué un transfert de 12 millions de livres sterling vers Arsenal le jour de la date limite, signant un contrat d’un an et demi avec le club.

Les Blues ont remporté 4-1 contre les Gunners à Bakou, Jorginho jouant les 90 minutes complètes de leur victoire catégorique.

Dans leurs message d’adieu à Jorginho, Chelsea a fait une légère fouille à Arsenal lorsqu’ils ont déclaré: «Beaucoup des meilleures performances de Jorginho sont venues en compétition européenne.

«Il a joué à Bakou à la fin de sa première saison lorsque nous avons battu Arsenal 4-1, et le milieu de terrain a joué un rôle central en route vers la gloire de la Ligue des champions en 2021, commençant tous nos matchs à élimination sauf un alors que nous n’avons concédé que deux fois et a blanchi Manchester City lors de la finale de Porto.

Non seulement il a remporté la Ligue des champions et la Ligue Europa, mais Jorginho a également remporté la Super Coupe et la Coupe du monde des clubs à Chelsea.

Il a également aidé à guider l’Italie vers la gloire de l’Euro 2020 pendant son séjour dans l’ouest de Londres.

@jorginhofrello Instagram Jorginho a remporté le titre lors de sa première saison avec les Bleus

Getty Il a également remporté la Ligue des champions à Chelsea

AUGMENTER Jesus manque l’entraînement d’Arsenal alors que les joueurs se préparent pour le terrain en plastique de Bodo/Glimt

chagrin L’ancienne star d’Arsenal, Ramsey, rate le penalty alors que les Rangers perdent la finale de la Ligue Europa

AIE Lundstram étiqueté «un garçon chanceux» alors qu’un homme des Rangers évite le carton rouge pour un défi élevé

HÉROS Le défenseur des Rangers revendiquera le record de buts européens en Angleterre que Kane et Rooney n’ont pas pu

plus de Moyes désolé pour l’explosion du garçon de balle alors que le rêve de West Ham se termine à Francfort en feu

PAPA Le fan de West Ham, Danny Dyer, fait une blague hilarante “Bowen est en feu” faisant référence à sa fille







Seuls deux de ses 29 buts pour les Bleus ne sont pas venus du point de penalty, et l’un d’eux a en fait été marqué aux Emirats lors de la saison 2019/20.

Jorginho a acquis beaucoup d’argenterie à Chelsea et pourrait ajouter à ses honneurs dans son nouveau club cette saison.

Il rejoint une équipe d’Arsenal qui occupe actuellement la tête du classement de la Premier League, avec cinq points d’avance sur les champions en titre de Manchester City.

Les Blues n’ont pas tardé à signer son remplaçant, après avoir terminé le Signature de 106,8 millions de livres sterling d’Enzo Fernandez de Benfica, un record de transfert britannique.

Chelsea et Arsenal se rencontreront ensuite fin avril, date à laquelle Jorginho pourrait être sur le point de remporter le titre avec les Gunners.