Chelsea ramène Pierre-Emerick Aubameyang à Londres

Pour résoudre tout problème d’attaquant, Chelsea a versé 14 millions de dollars à Barcelone pour les services de Pierre-Emerick Aubameyang. Marcos Alonso, qui va dans la direction opposée, est inclus dans l’accord. L’international gabonais signe un contrat de deux ans à Stamford Bridge.

Barcelone n’a acquis Aubameyang que lors de la fenêtre de transfert de janvier 2022 sur un libre d’Arsenal. Dans ce court laps de temps au Camp Nou, Aubameyang a prospéré. Il a marqué 13 buts en seulement 24 matches avec les Blaugrana.

Pierre-Emerick Aubameyang revient en Angleterre avec Chelsea

Les Bleus avaient désespérément besoin de faire venir un attaquant ces dernières semaines. Romelu Lukaku et Timo Werner sont tous les deux partis cet été. Lors des cinq premiers matchs de la ligue, Chelsea a utilisé une combinaison de Kai Havertz et Raheem Sterling. Les attaquants purs et durs non plus, un rôle dans lequel Aubameyang réussit en ce qui concerne la Premier League anglaise.

Aubameyang connaît assez bien Londres et la Premier League. Il a passé un total de 163 matches portant le célèbre maillot rouge d’Arsenal avant son déménagement à Barcelone. Pour la plupart, son mandat en Angleterre a été fructueux. Il a marqué un total de 92 buts pour les Gunners. En outre, il a remporté un trophée de la FA Cup en 2020, soulevant le trophée en tant que capitaine du club.

Néanmoins, le joueur n’a pas réussi à maintenir son rythme de but lors de sa dernière année et demie avec Arsenal. Par conséquent, les Gunners l’ont transféré au Barça.

Les fans de Chelsea attendent de voir qu’Aubameyang peut jouer pour leur club après que l’attaquant s’est cassé la mâchoire à la suite d’un vol à l’intérieur de son domicile plus tôt dans la semaine. L’incident pourrait écarter l’attaquant pendant quelques semaines.

L’arrivée de Robert Lewandowski à Barcelone a enlevé une partie de l’opportunité d’Aubameyang au Camp Nou. Lors des quatre matches de championnat de Barcelone cette saison, Aubameyang a disputé un total de huit minutes.

Déjà, Raheem Sterling compte trois buts lors des cinq premiers matches des Blues. Pierre-Emerick Aubameyang devrait atténuer la pression de but de Chelsea sur les épaules de l’international anglais. Le Havertz susmentionné n’a pas encore marqué de but cette saison.

Marcos Alonso met fin à son séjour de six ans à Chelsea. Son arrivée au Barça est intéressante, car le défenseur était auparavant un jeune joueur du Real Madrid. De plus, il voit la concurrence avec Héctor Bellerín nouvellement acquis.

