Chelsea publie des vidéos sur les réseaux sociaux de Mykhailo Mudryk avant le transfert de 89 millions de livres sterling de l’ailier

Chelsea semble avoir pratiquement confirmé la signature imminente de 89 millions de livres sterling de Mykhailo Mudryk après avoir publié dimanche des vidéos de l’ailier du Shakhtar Donetsk sur leurs réseaux sociaux.

Chelsea et le Shakhtar ont tous deux confirmé que des pourparlers avancés pour l’ailier de 22 ans avaient eu lieu samedi alors que les Blues devançaient Arsenal dans la poursuite de l’excitant international ukrainien.

Et dimanche, Chelsea a publié un montage vidéo de Mudryk sur ses réseaux sociaux, invitant ses fans à suivre le joueur sur Instagram.

Il n’y a pas eu de confirmation officielle de sa signature, mais la vidéo a été publiée sur Twitter, Facebook et Instagram, avec du contenu supplémentaire sur ce dernier.

En plus du montage vidéo, l’Instagram de Chelsea a publié une bobine de son but à long terme contre le Celtic ainsi qu’une autre image du joueur de 22 ans, demandant aux fans de “le suivre” et de “montrer un peu d’amour”.

Pendant ce temps, le Shakhtar a publié son propre tweet avec le hashtag cryptique #FreeMudryk aux côtés d’un emoji “bientôt”.

Chelsea devrait payer 89 millions de livres sterling (100 millions d’euros) au total pour Mudryk, qui n’a fait que 44 apparitions en équipe première pour le Shakhtar et seulement 66 au total au cours de sa courte carrière, avec 12 buts marqués pour l’équipe de Donetsk.

Mudryk a également huit sélections pour l’équipe nationale ukrainienne.

Plus d’histoires de Chelsea

Chelsea fait partie d’un certain nombre de clubs liés à un déménagement pour le vainqueur argentin de la Coupe du monde de Brighton Alexis Mac Allister, mais le milieu de terrain dit qu’il n’est pas pressé de quitter les Seagulls.

Les Blues ont reçu un coup dur dans leur poursuite d’Enzo Fernandez, Benfica refusant de bouger sur leur prix demandé.

Pendant ce temps, Josip Juranovic du Celtic et Denzel Dumfries de l’Inter Milan auraient été identifiés comme des cibles potentielles d’arrière droit, Reece James étant blessé.