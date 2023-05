Chelsea propose Pulisic et Ziyech pour acquérir Rafael Leao

Chelsea veut débarquer Rafael Leao, et il a tenté l’AC Milan avec des offres incluant Christian Pulisic ou Hakim Ziyech. Cela s’est produit l’été dernier, lorsque le Portugais venait de remporter une performance de joueur de l’année en Serie A alors que Milan remportait le Scudetto.

Selon James Horncastle de L’athlétisme, Chelsea a évalué Leao à environ 108 millions de dollars. À l’époque, Leao avait encore un an sur son contrat à Milan. La saison précédente, il a marqué 11 buts et aidé 10 en Serie A. Il se serait bien intégré en tant qu’attaquant ou ailier gauche, ses deux postes principaux.

Pour aider à couvrir ce coût, Chelsea voulait décharger Christian Pulisic ou Hakim Ziyech. Ornstein rapporte que l’évaluation initiale par Chelsea de ses propres joueurs a été ramenée à celle du singulier Leao. Quoi qu’il en soit, Milan n’a pas mordu. Il était trop tard dans le mercato. De plus, le contrat de Leao à Milan comportait une clause de rachat massive d’environ 150 millions de dollars.

Récemment, Leao a engagé son avenir à Milan. Il a signé un accord jusqu’en 2028, et Leao gagnera désormais environ 7 millions de dollars par saison.

Chelsea rate Leao malgré les offres de Ziyech et Pulisic

Ce refus de l’offre d’été pour Leao n’a pas complètement diminué l’intérêt de Chelsea. En hiver, alors que les Blues étaient sur une frénésie de dépenses record, Chelsea a de nouveau approché Milan pour Leao. Le club voulait savoir si Milan prolongeait son contrat avec Leao. Avance rapide de quelques mois, et ce contrat est prêt.

Pour Chelsea, il n’a toujours pas la réponse au poste d’attaquant. De plus, Todd Boehly et la hiérarchie de Chelsea doivent s’occuper d’une équipe gonflée. Avec Mauricio Pochettino prenant le relais pour la saison prochaine, il aura sûrement son mot à dire sur l’arrivée des joueurs et, surtout, sur ceux comme Ziyech et Pulisic, qui partent.

