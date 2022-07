Chelsea proche d’un accord pour Kalidou Koulibaly après la déception de De Ligt

Chelsea se rapproche d’un accord pour le défenseur de Napoli Kalidou Koulibaly après qu’il a été clairement indiqué que son compatriote star de Serie A Matthijs de Ligt était favorable à un transfert au Bayern Munich cet été.

Les Blues ont désespérément besoin de renforts défensifs cet été, après avoir vu Andreas Christensen et Antonio Rudiger partir en transferts gratuits respectivement à Barcelone et au Real Madrid.

Et, au milieu de l’intérêt pour Nathan Ake, le fiable David Ornstein rapporte également que l’équipe de Thomas Tuchel est de plus en plus confiante de conclure un accord d’une valeur d’environ 40 millions d’euros pour le joueur de 31 ans, qui a encore un an sur son contrat à Naples.

Les Blues sont également disposés à lui confier un contrat à long terme, des conditions personnelles étant également sur le point d’être convenues.

🚨 Chelsea proche des accords honoraires + conditions personnelles pour signer Kalidou Koulibaly. Pas fait et Naples souvent délicat mais les pourparlers s’orientent vers un accord d’environ 40 millions d’euros + un contrat à long terme pour 31 ans. Les goûts de Kimpembe, Kounde, Ake restent dans le mélange @TheAthleticUK #CFC #SSCNapoli https://t.co/Izox1JeuN5 – David Ornstein (@David_Ornstein) 12 juillet 2022

Cependant, ils devront agir rapidement, la Juventus étant également intéressée par l’homme de Naples si De Ligt devait finalement partir cet été, ce qui semble de plus en plus probable.

Koulibaly un des multiples

Les dépenses défensives ne devraient pas s’arrêter là non plus, Chelsea étant toujours à la recherche d’un accord pour Nathan Ake, tandis que Jules Kounde et Presnel Kimpembe sont des alternatives s’ils ne pouvaient pas recruter l’ancien défenseur de Chelsea.

On pense qu’Ake a convenu de conditions personnelles avec Chelsea, mais que les négociations sur des frais potentiels pour le joueur de 27 ans sont toujours en cours, Manchester City souhaitant d’abord aligner un remplaçant.

Nathan Aké a convenu de conditions personnelles avec l’ancien club de Chelsea, rapporte @FabrizioRomano pic.twitter.com/wW4pQLJvpl — B/R Football (@brfootball) 8 juillet 2022

