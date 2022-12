Chelsea proche de la signature d’Enzo Fernandez

À l’approche de l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea se rapproche de la star argentine Fernandez

Chelsea espère conclure l’accord pour l’attaquant de Benfica Enzo Fernández au début de la fenêtre de transfert de janvier et sont prêts à payer la clause de libération de 105 millions de livres sterling de son contrat, rapporte le Evening Standard.

Fernandez, 21 ans, a subi un retour peu propice au football de club vendredi soir alors que Benfica s’effondrait sur une défaite surprise 3-0 à Braga. L’international argentin, qui vient de remporter la Coupe du monde et qui est le meilleur jeune joueur du tournoi, a joué 89 minutes avant d’être remplacé.

Cependant, ce pourrait être son dernier match pour le club portugais avec Chelsea maintenant prêt à déclencher la clause. Le seul point de friction semble être de savoir si Chelsea paie les frais à l’avance ou en plusieurs versements, rapporte le Daily Mail.

Chelsea a rencontré le président du club de Benfica, Rui Costa, et le super-agent Jorge Mendes, désireux de devancer Liverpool et Manchester United.

“Je ne sais pas si c’était le dernier match d’Enzo”, a déclaré l’entraîneur-chef de Benfica, Roger Schmidt, après la défaite contre Braga. “Je pense qu’Enzo est un grand joueur. Depuis qu’il est arrivé à Benfica, il a joué un football fantastique. De plus, en tant que personne, il s’est complètement identifié au club. Parfois, dans le football, les choses se passent et les joueurs doivent prendre des décisions. Nous verrons ce que arrive.”

Il est peu probable que Liverpool soit en lice après avoir signé Cody Gakpo du PSV Eindhoven, mais Man United essaie toujours de conclure un accord. Erik ten Hag a déjà perdu Gakpo en tant que cible clé et pourrait maintenant voir un autre des jeunes joueurs passionnants de la Coupe du monde se diriger vers un rival de Premier League.

Benfica aurait proposé un nouveau contrat à Fernandez, mais serait impuissant à l’empêcher de partir en janvier si sa clause de libération était respectée et qu’il choisissait de partir.

Enzo Fernandez devrait rejoindre la Premier League en janvier. Juan Mabromata/Getty Images

BLOG EN DIRECT

09h00 GMT : Le RB Leipzig a pris contact avec Spezia pour le défenseur Jakub Kiwior en tant que futur remplaçant de l’étoile d’évasion Josko Gvardiolselon FootMercato. Leipzig tient à renforcer ses renforts défensifs alors qu’il se prépare à vivre sans Gvardiol qui a suscité l’intérêt de toute l’Europe. Manchester City n’est que l’un des nombreux clubs liés à Gvardiol, qui a enduré une Coupe du monde exceptionnelle alors qu’il aidait la Croatie à terminer troisième au Qatar. Foot Mercato a également rapporté plus tôt dans la semaine que l’équipe de Premier League avait offert plus de 85 millions de livres sterling au défenseur de Leipzig plus tôt en décembre.

PAPIER GOSSIP

– Aston Villa s’est renseigné sur Gérard Deulofeuselon FootMercato. Villa cherche à renforcer ses options à l’avant, n’ayant marqué que 18 buts en 16 matchs de Premier League cette saison, et la star de l’Udinese est l’une des cibles identifiées pour janvier. Le rapport indique que l’AC Milan et Napoli étaient intéressés par l’Espagnol l’été dernier, mais n’ont pas pu conclure un accord avec l’Udinese à la recherche de 20 millions d’euros.

– Marley Aké devrait quitter la Juventus en janvier pour Gênes, selon un journaliste Gianluca di Marzio. L’ailier de 21 ans n’a fait que six apparitions sous Massimiliano Allegri et pourrait quitter le club cet hiver, Gênes cherchant à renforcer son offre de promotion en Serie A. Ake a rejoint la Juventus en janvier 2021 depuis Marseille pour 8 millions d’euros, mais a eu du mal à percer avec les géants italiens.

– Matias Soulé a décidé de ne pas laisser la Juventus en prêt cet hiver, selon TuttoSport. Soule a lutté pour un temps de jeu constant cette saison, faisant huit apparitions en équipe première, mais le rapport indique qu’il est impatient de poursuivre son développement avec le Bianconeri. Le joueur de 19 ans a rejoint la Juventus en janvier 2020 et a été considéré comme un joueur au potentiel immense après avoir progressé dans les rangs des jeunes.

– Arsenal a activé l’option de prolongation Guillaume Salibajusqu’en juin 2024, selon L’athlétisme. L’accord de Saliba devait expirer en juin 2023, les Gunners ayant une date limite du 31 décembre pour déclencher l’option. Le rapport indique également que les pourparlers se poursuivent sur un nouveau contrat pour le défenseur.

– Raul Jiménez pourrait quitter Wolverhampton Wanderers en janvier, selon le Courrier quotidien. Suite à l’arrivée de Matheus Cunha, Jimenez a glissé plus bas dans l’ordre hiérarchique à Molineux et pourrait être autorisé à partir cet hiver. Le rapport indique que les Wolves sont ouverts aux offres pour l’international mexicain depuis l’été, et avec le nouvel entraîneur Julen Lopetgui intéressé à ajouter un autre attaquant en janvier, cela pourrait sonner le glas du séjour de Jimenez chez les Wolves.