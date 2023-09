Chelsea prévoit des statues bizarres lors de la rénovation de Stamford Bridge

Deux statues de lion massives arriveront à Stamford Bridge dans le cadre des efforts continus visant à améliorer le terrain de Chelsea.

Chelsea a apporté plusieurs améliorations esthétiques au stade et à ses environs.

Le conseil d’Hammersmith & Fulham a demandé une sculpture d’un lion au sommet de la cabane des gardes de Britannia Gate. Le lion vient du logo de Chelsea. Un autre se dirigera vers un piédestal à Stamford Gate, selon le Daily Mail.

Chelsea réagit à la demande de statues à Stamford Bridge

Les sites proposés indiquent qu’ils mesureront jusqu’à huit pieds de hauteur. On n’a pas encore déterminé combien coûterait ce plan. Une séance de consultation de 30 jours a débuté pour lever les lions avant l’hiver.

La candidature des Blues comprenait l’énoncé de vision suivant.

« Le Chelsea FC a changé de propriétaire en mai 2022 et ses nouveaux propriétaires se sont engagés à améliorer les installations et l’apparence du stade afin de transformer positivement l’expérience des visiteurs. Conformément à cette approche, cette candidature propose d’installer des sculptures aux portes Britannia et Stamford, qui rafraîchiront l’apparence des entrées du stade et s’appuieront sur la longue histoire du club avec une conception artistique innovante.

Que disent les fans ?

La nouvelle direction a autorisé les vendeurs ambulants à vendre de la nourriture et des boissons à l’extérieur du stade. Ils ont également installé de nouveaux panneaux et peintures. Malgré leurs ambitions à long terme de construire un nouveau stade, ils sont impatients de continuer à investir dans les installations existantes.

Le prix des sculptures est un mystère, mais cette annonce intervient quelques semaines seulement après que Chelsea a mis fin à une subvention de 12,5 $ pour les déplacements des fans vers les matchs à l’extérieur. Depuis l’achat du club, Boehly-Clearlake Capital a dépensé environ 1,2 milliard de dollars en transferts, ce qui a incité le Chelsea Supporters’ Trust à exprimer son mécontentement face à ce choix.

PHOTO : IMAGO/PA Images