Chelsea prête à offrir Tammy Abraham, Kepa Arrizabalaga en échange de Harry Kane

Chelsea est prêt à proposer à plusieurs joueurs différents, dont Tammy Abraham et Kepa Arrizabalaga, dans une offre joueur plus cash pour Harry Kane, mais craint que Tottenham ne fasse pas affaire avec eux, ont déclaré des sources à ESPN.

Les Blues sont prêts à rejoindre la course du joueur de 27 ans aux côtés de Manchester United et de Manchester City après l’annonce lundi soir que Kane veut quitter le club.

Un transfert n’est pas simple étant donné que Kane a trois ans restants sur son contrat avec les Spurs et que le président Daniel Levy exigera probablement des honoraires de l’ordre de 150 millions de livres sterling.





Kane pense qu’il y a un accord en place avec Levy selon lequel il considérerait favorablement son désir de passer à autre chose cet été après avoir accepté de rester une saison supplémentaire après avoir cherché un nouveau club l’année dernière.

Les prétendants potentiels ont donc été encouragés à l’idée que Levy puisse sanctionner à contrecœur une décision, bien qu’il préfère ne pas renforcer un rival national – une position qui affecte sans doute le plus profondément Chelsea.

Une relation difficile entre les clubs londoniens remonte à la réticence de Levy à sanctionner un transfert de Luka Modric à Chelsea en 2011, malgré le fait que le milieu de terrain ait exprimé son désir de les rejoindre. Chelsea a également battu les Spurs à la signature de

Harry Kane pourrait quitter Tottenham cet été. Photo par Daniel Leal-Olivas – Piscine / Getty Images

Chelsea est conscient que Levy aurait besoin de se reconstruire à la suite du départ de Kane et pense qu’Abraham et / ou Kepa peuvent offrir un certain attrait.

L’attaquant Abraham est disponible pour un transfert cet été avec Chelsea évaluant l’attaquant à 40 millions de livres sterling. Ce chiffre est basé sur sa forme avant la pandémie de coronavirus lorsqu’il a marqué 15 fois pour Chelsea entre août 2019 et mars 2020 en plus de son premier but international pour l’Angleterre.

Cependant, son dernier but en Premier League est survenu en décembre et il a été gelé sous Thomas Tuchel. Les relations se sont détériorées alors que la petite amie d’Abraham, Leah Monroe, a qualifié de « blague » la décision de le laisser complètement exclu de l’équipe pour la finale de la FA Cup le week-end dernier.

Abraham n’est clairement pas au niveau de Kane, mais il serait au moins un remplaçant à égalité avec le potentiel de s’améliorer.

Le gardien Kepa s’est retrouvé derrière Edouard Mendy dans l’ordre hiérarchique sous Tuchel et son prédécesseur Frank Lampard. Il est reconnu que, compte tenu de ses honoraires de 71,4 millions de livres sterling – payés à l’Atletico Madrid en 2018 – ils devront prendre un coup financier important, mais l’utiliser comme un poids lourd pour signer Kane pourrait être une solution viable. L’international espagnol n’a fait que 13 apparitions pour Chelsea toute la saison.

Une source a suggéré que Callum Hudson-Odoi pourrait être une autre alternative étant donné qu’il n’a commencé que 10 matchs de Premier League toute la saison, bien que le club ait précédemment rejeté les offres du Bayern Munich pour le joueur de 20 ans dans l’espoir qu’il pourrait encore prospérer à Stamford. Pont.

Il n’en reste pas moins que quel que soit le package que Chelsea a mis en place, City et United sont en avance sur eux dans la course car ils n’ont pas la même histoire, ni la même proximité géographique.

Chelsea veut signer un attaquant cet été et conserver son intérêt pour Erling Haaland du Borussia Dortmund. Ils ont également été liés à un déménagement pour Romelu Lukaku de l’Inter Milan.