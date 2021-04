Emma Hayes est prête à laisser derrière elle la douleur de la défaite de Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions contre Lyon alors qu’elle prépare son équipe à affronter le Bayern Munich.

Chelsea affronte les leaders de la ligue allemande qui cherchent à aller plus loin qu’il y a deux ans lorsqu’ils ont perdu une demi-finale palpitante à deux jambes 3-2 au total face aux futurs champions Lyon.

Cette défaite a vu Chelsea quitter la compétition en demi-finale pour une deuxième campagne consécutive, et Hayes est déterminé à faire amende honorable en atteignant la finale cette fois-ci.

« Chaque entraîneur vous dira que le match que vous perdez, comme celui-là, restera avec vous », a déclaré Hayes.

«On vous le rappelle toujours parce que vous ne voulez plus être dans cette position.

« Mais arriver au point où nous en sommes maintenant ne s’est pas simplement produit – c’est beaucoup de travail acharné sur une longue période de temps

« Nous essayons donc de nous préparer aussi normalement que nous le ferions et d’entrer dans le match en sachant que nous avons une équipe de joueurs capables de faire ce que nous voulons. »

Fran Kirby faisait partie de l’équipe qui a été éliminée au même stade en 2019, l’attaquant de Chelsea ayant vu un penalty sauvé au match aller.

Mais le joueur de 27 ans est déterminé à ne pas s’attarder sur le passé et pense que l’équipe actuelle de Chelsea est bien équipée pour faire face à tout ce qui lui est lancé.

« Nous avons été proches avant et nous savons à quel point ça fait mal si nous ne nous rendons pas à la finale », a déclaré Kirby.

« Mais nous devons juste entrer dans le match avec une forte mentalité et ne pas nous concentrer sur le fait que nous avons perdu les demi-finales précédentes, mais plutôt être frais, clairs et prêts à jouer. »

« Nous nous concentrons uniquement sur l’ici et maintenant et l’équipe contre laquelle nous allons jouer et non sur les équipes contre lesquelles nous avons joué dans le passé.

« Toute la saison, nous avons traité chaque match aussi important que le dernier et la position dans laquelle nous nous trouvons, à la fois en championnat et en Ligue des champions, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des matchs.

«Nous devons nous concentrer sur la tâche à accomplir et sur chaque match au fur et à mesure et cette saison, nous avons eu de nombreux joueurs qui ont inventé des moments de victoire et un talent individuel pour nous sortir des ennuis.

«Cela montre la mentalité gagnante et la confiance que nous avons les uns dans les autres et que nous n’abandonnons jamais, nous ne reculons jamais.

















