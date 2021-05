Chelsea prêt à intensifier son intérêt pour l’attaquant de l’Inter Lukaku

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Chelsea prêt à intensifier son intérêt pour Lukaku

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a un attaquant en tête de sa liste de recherche cet été, et le Rapports quotidiens du courrier que les Bleus sont prêts à passer à l’action pour l’international belge Romelu Lukaku.

Les vainqueurs de la Ligue des champions ont initialement amené Lukaku au football anglais d’Anderlecht en 2011, mais il n’a pas marqué un seul but pour le club en 15 apparitions dans toutes les compétitions. Au lieu de cela, il a été prêté à West Bromwich Albion et Everton, où sa forme prolifique a conduit à un déménagement permanent à Goodison Park. Après deux ans à Manchester United, il est passé en Serie A avec l’Inter Milan, où il a remporté le titre cette saison.

Les propriétaires d’Inter cherchent désespérément à réduire les coûts malgré leur Scudetto succès, et l’entraîneur Antonio Conte a déjà quitté le club pour protester contre le projet de décharger des joueurs d’une valeur de 80 millions de livres sterling.

Chelsea espère profiter de la situation en ramenant le joueur de 28 ans à Stamford Bridge, après avoir marqué 64 buts en seulement 95 matchs en deux saisons à San Siro.

Le club a recruté Timo Werner du RB Leipzig la saison dernière pour marquer les buts nécessaires pour un défi pour le titre, mais il n’a contribué que six en 35 matches de Premier League et s’est rendu coupable d’avoir raté un catalogue d’occasions à couper le souffle.

Chelsea a également été lié à l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland.

08h30 GMT : Manchester City cherchent à décharger un jeune Lukas Nmecha recueillir des fonds dans le but de signer Tottenham Hotspur‘s Harry Kane et Jack Grealish de Aston Villa cet été, selon le Courrier quotidien. Le joueur de 22 ans a impressionné en prêt à Anderlecht de Vincent Kompany cette saison, marquant 14 buts en 31 apparitions en championnat. Nmecha est passé par l’académie de Manchester City et a obtenu plusieurs prêts grâce à son développement.

PAPIER COMMERCE

– La Juventus s’apprête à prolonger Alvaro Morata‘s prêt cet été, selon le journaliste Fabrice Romano. Le joueur de 28 ans a rejoint l’Atletico Madrid l’été dernier, totalisant 21 buts en 32 apparitions en Serie A. La prolongation coûtera à la Juve et au nouveau patron Massimiliano Allegri 10 millions d’euros de frais de prêt, ce qui a été convenu comme clause lorsque l’Espagne international a rejoint la saison dernière.

– Jose Mourinho est intéressé par la signature d’un défenseur Jérôme Boateng pour l’AS Roma cet été. Gazzetta dello Sport rapporte qu’avec l’expiration du contrat du joueur de 32 ans cet été, Rome est une destination probable. Ils disent également que Mourinho était un admirateur de l’ancien international allemand et a tenté de le signer alors qu’il dirigeait Manchester United. Un accord serait sur la table pour le joueur via des intermédiaires, dans l’espoir d’obtenir sa signature avant la nouvelle saison.

– Plusieurs clubs de Premier League envisagent une décision pour l’Espanyol Adrien Embarba, selon COMME. Selon le média, West Ham United, Wolves, Norwich City et Watford sont sur la piste de l’ailier, qui a connu une bonne saison avec 23 buts en 36 matches de Liga Segunda. Le joueur de 29 ans souhaite prolonger son séjour dans son club actuel malgré l’intérêt de l’Angleterre ainsi que de Levante et du Real Betis en Espagne.

– Internazionale regarde Alexandre Florenzi et Emerson Royal comme remplaçants possibles pour Achraf Hakimi si le jeune de 22 ans devait partir cet été. Calciomercato rapporte que Florenzi est sur le point de retourner à Rome après un passage en prêt au Paris Saint-Germain, malgré des frais facultatifs de 9 millions d’euros pour garder l’arrière latéral. Alors qu’Emerson Royal pourrait être sur le point de quitter Barcelone dans le but de lever des fonds cet été après une période de prêt au Real Betis.

– Serge Aurier a déclaré à Tottenham qu’il ne renouvellerait pas son contrat alors qu’il entame sa dernière année au club. L’Équipe rapporte que le joueur de 28 ans cherche à passer à la fin de l’accord actuel avec les Spurs dans une interview, avec un retour au PSG, la destination idéale pour l’arrière latéral. L’international ivoirien a rejoint le club londonien depuis la capitale française en 2017 et bien qu’un retour en arrière puisse être idéal, il n’a pas fermé la porte à d’autres prétendants potentiels.