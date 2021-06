Chelsea prêt à être patient en tant que favori dans la poursuite d’Erling Haaland

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Haaland est-il intéressé par le transfert de Chelsea?

Chelsea espère recruter un attaquant Erling Haaland du Borussia Dortmund, et l’attaquant semble tout aussi enthousiaste à l’idée, selon le Télégraphe.

Dortmund insiste sur le fait que Haaland ne sera pas autorisé à partir cet été, mais le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, n’est pas prêt à abandonner son objectif principal.

Les Blues sont prêts à attendre une saison et sont prêts à négocier un accord qui signifie que le joueur de 20 ans peut rester en Allemagne un an de plus avant de déménager à Londres.

Chelsea a de bonnes relations avec Dortmund après la signature de 64 millions d’euros de Christian Pulisic à l’été 2019, après avoir conclu l’accord en janvier de la même année, et ils espèrent pouvoir parvenir à un accord sur un accord précontractuel similaire.

Les frais de transfert de Haaland coûteraient environ 180 millions d’euros pour le moment, mais l’international norvégien a une clause de libération qui signifie qu’il pourrait être disponible pour 75 millions d’euros à la fin de la saison prochaine.

Le plus gros problème de Chelsea est que Haaland est recherché par un certain nombre de clubs, dont Manchester United, Manchester City et le Real Madrid, bien que l’attaquant soit favorable à un transfert à Stamford Bridge.

BLOG EN DIRECT (Par Nick Judd)

08h30 BST : Manchester United cherchera à discuter avec Paul Pogba par crainte que l’international français ne résilie son contrat, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

Pogba devrait entrer dans la dernière année de son contrat et pourra négocier avec des clubs extérieurs à la Premier League à partir de janvier avant un éventuel transfert gratuit à temps pour la saison 2022-2023.

Cet été est la dernière chance de United de recevoir des honoraires importants pour le milieu de terrain, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’y avait eu aucun contact ferme avec l’un des principaux clubs européens et qu’il restait des doutes quant à savoir si le Real Madrid, Barcelone ou la Juventus pourraient se permettre la dépense financière nécessaire pour signer le vainqueur de la Coupe du monde sans inclure les joueurs dans le cadre de l’accord.

Des sources proches du camp de Pogba ont déclaré à ESPN que ces clubs, et le Paris Saint-Germain, seraient tous intéressés s’il était disponible gratuitement dans un an.

L’agent Mino Raiola a déclaré officiellement que Pogba ne signerait pas de nouveau contrat à Old Trafford, mais des sources ont déclaré que ESPN United n’avait pas abandonné l’espoir que le joueur de 28 ans prolongerait son séjour.

On craint toutefois qu’il ne retarde toute décision au-delà de l’été dans le but d’amener d’autres soumissionnaires à la table des négociations.

jouer 1:07 Mark Ogden évalue la gamme empilée de talents offensifs que Man City aurait si Jack Grealish se joignait à nous.

PAPIER COMMERCE

– Manchester City et l’Atletico Madrid discutent d’un éventuel accord d’échange impliquant Saul Niguez et Bernardo Silva, selon le Fois. Le patron de l’Atleti, Diego Simeone, est un admirateur de longue date de Silva et serait convaincu que l’agent Jorge Mendes pourra conclure un accord. Saul a connu une mauvaise saison selon ses critères et, comme Silva, a joué moins de minutes cette saison que lors des campagnes précédentes pour les champions de la Liga.

– L’AC Milan est le grand moteur de cette fenêtre de transfert. Ils ont déjà un accord en place pour amener Brahim Diaz en permanence du Real Madrid, et ils ont maintenant ouvert des pourparlers avec Barcelone pour signer Junior Firpo, selon Fabrice Romano. Le joueur de 24 ans n’a disputé que six matches de Liga la saison dernière et, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2024, l’arrière gauche a été fortement lié à un éloignement du Camp Nou cet été.

– Milan prépare également des mouvements pour le trio de Chelsea Olivier Giroud, Hakim Ziyech et Fikayo Tomori, selon Gazzetta dello Sport. le Rossoneri, cependant, pourrait faire face à une concurrence féroce de la Lazio, selon le Soleil. Ils pensent que l’ancien patron des Blues Maurizio Sarri, qui devrait prendre la relève au Stadio Olimpico, a jeté son dévolu sur Giroud et Ziyech. Calciomercato, quant à lui, dit que Milan prépare un mouvement pour la cible d’Arsenal Jonathan Ikoné, qui joue pour Lille.

– Barcelone souhaite collecter des fonds pour décrocher une signature de chapiteau cet été, et sport croit que Manchester City Rahim Sterling est le plus susceptible de déménager au Camp Nou. Le Barça cherche à exciter ses supporters avec une signature de grand nom et Sterling, 26 ans, a rejoint la liste des personnes recherchées par le club. Cependant, Barcelone est conscient qu’un accord pour l’international anglais pourrait être difficile et qu’ils pourraient avoir besoin d’inclure des joueurs dans la direction opposée pour que le mouvement se produise.

– La Juventus envisage de remplacer Cristiano Ronaldo avec l’attaquant de Manchester City Gabriel Jésus, selon Gazzetta dello Sport. Max Allegri souhaite améliorer sa ligne d’attaquant et, outre Jesus, 24 ans, le nouveau patron envisage également l’attaquant du Paris Saint-Germain. Mauro Icardi et la Fiorentina en avant Dusan Vlahovic. Un renouvellement de Alvaro MorataL’accord de prêt de la Juve figure également en bonne place à l’ordre du jour, car la Juve cible de nombreux objectifs en 2021-2022.

– Le club turc nouvellement promu Adana Demirspor prévoit de commencer sa vie dans l’élite avec l’attaquant de 31 ans Mario Balotelli, selon Calciomercato. L’international italien est à la croisée des chemins après avoir passé cinq mois en Serie B à Monza, et il est actuellement en fin de contrat.