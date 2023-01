Chelsea prêt à écouter les offres de Raheem Sterling au milieu de la frénésie des dépenses de janvier

Chelsea est prêt à écouter les offres de Raheem Sterling, six mois seulement après l’avoir signé pour 47,5 millions de livres sterling de Manchester City.

Le joueur de 28 ans a signé un contrat de cinq ans avec une option de 12 mois supplémentaires au début de la Premier League 2022/23, mais, avec l’arrivée de l’ailier ukrainien Mykhaylo Mudryk, Chelsea est heureux de laisser Sterling quitter le club déjà.

Sterling est actuellement blessé avec une blessure aux ischio-jambiers qu’il a contractée lors d’une défaite 1-0 contre Manchester City plus tôt dans le mois, mais il a disputé la grande majorité des matchs cette saison.

Cependant, l’équipe de Chelsea est actuellement inondée de talents offensifs, avec Sterling, Joao Felix, Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Mason Mount, Pierre-Emerick Aubameyang, Kai Havertz, Armando Broja et maintenant Mudryk tous disponibles pour Graham Potter. Callum Hudson-Odoi et Romelu Lukaku sont également prêtés, ce qui signifie qu’ils sont heureux de laisser les joueurs partir pour faire de la place dans l’équipe.

Les attaquants ont tous sous-performé cette saison, Chelsea étant actuellement dixième en Premier League et hors des deux compétitions de coupe nationales.

En effet, Sterling et Havertz sont les meilleurs buteurs de la ligue, n’inscrivant que quatre buts chacun dans un retour décevant.

Dans l’ensemble, Sterling a réussi six buts et trois passes décisives dans toutes les compétitions, mais, selon Initié du football (s’ouvre dans un nouvel onglet)le propriétaire Todd Boehly est prêt à vendre son acquisition estivale car il envisage déjà de nouveaux joueurs – même après avoir signé Mudryk également.

Chelsea a fait cinq signatures cette fenêtre de transfert de janvier, obtenant Joao Felix de l’Atletico Madrid en prêt et achetant Mudryk, Benoit Badiashile, David Fofana et Andrey Santos. Au total, ils ont dépensé plus de 120 millions de livres sterling et ils ne montrent aucun signe de ralentissement.

Moises Caicedo de Brighton et Enzo Fernandez de Benfica sont ciblés pour renforcer le milieu de terrain, tandis que les Bleus ont également offert 26,5 millions de livres sterling pour Noni Mudueke du PSV – donnant peut-être plus de crédibilité au départ potentiel de Sterling de Stamford Bridge.