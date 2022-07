Chelsea prêt à décharger 15 joueurs cet été au milieu de la révolution des transferts Boehly

Chelsea est prêt à écouter les offres de 15 joueurs cet été dans le cadre de sa refonte du recrutement dans le but de rattraper Manchester City et Liverpool cette saison.

Les Bleus ont déjà vu Romelu Lukaku partir cet été à la suite d’un retour d’horreur à Stamford Bridge l’été dernier, le Belge retournant à l’Inter Milan. Cependant, il pourrait y en avoir beaucoup plus quittant l’ouest de Londres cet été, selon un rapport du Mirror.

L’attaquant allemand Timo Werner a semé le doute sur son avenir chez les Bleus en révélant qu’« il est difficile de dire » ce que son avenir lui réserve face au manque de temps de jeu.

Pendant ce temps, Fabrizio Romano a rapporté que Hakim Ziyech est apparemment “destiné” à partir également cet été, au milieu de l’intérêt de l’AC Milan.

Plus à venir

Cependant, selon le Mirror, il pourrait y en avoir beaucoup plus cet été.

Il s’agit notamment du quatuor défensif Levi Colwill, Baba Rahman, Emerson Palmeiri et Ethan Ampadu, tandis que Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso ont tous deux été fortement liés aux transferts à Barcelone.

Plus loin, les milieux de terrain Tino Anjorin, Billy Gilmour, Tiemoue Bakayoko et Ross Barkley sont tous sur le point de partir, ainsi que les attaquants Kenedy, Armando Broja et Michy Batshuayi, Broja devant rejoindre West Ham dans les prochains jours.

Au-delà de cela, il pourrait y avoir d’autres départs, bien que ceux-ci dépendent de qui est arrivé à Stamford Bridge cet été.

Cependant, avec un mois et demi restant dans la fenêtre de transfert, il semble que les Blues seront incroyablement occupés.

Lire la suite:

Rumeurs de transfert de mardi : Clauss, Ziyech, Bennacer, Antony, Depay et plus

Jules Kounde est le dernier alors que Chelsea lance un gant à Barcelone avec une offre d’ouverture à gros budget