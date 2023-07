Chelsea prêt à accepter une énorme erreur de transfert et à re-signer la star de l’académie: rapport

Chelsea est réputé pour produire des joueurs de haute qualité de son académie de jeunes et les expédier vers d’autres clubs en Angleterre et à l’étranger, mais ils pourraient être sur le point d’admettre que vendre l’un d’eux était une erreur.

Les produits jeunesse Mason Mount et Ruben Loftus-Cheek ont ​​déjà été vendus par Chelsea cet été, rejoignant un certain nombre d’anciens Blues au départ du club.

Alors que Moises Caicedo reste la signature prioritaire de Mauricio Pochettino au milieu de terrain, Chelsea a également été contraint de régler sa situation de défense centrale suite à l’annonce que Wesley Fofana a subi une autre grave blessure au genou.

Avec Kalidou Koulibaly déjà vendu, Chelsea se retrouve maintenant avec Thiago Silva, Benoit Badiashile, Levi Colwill et Trevoh Chalobah en défense centrale, et Pochettino demande plus d’options. Harry Maguire de Manchester United a été vanté, bien que cela semble peu probable.

Au lieu de cela, Chelsea pourrait chercher à ramener l’ancien produit de l’académie Marc Guehi à Stamford Bridge, selon Le gardien. Les Blues ont vendu Guehi à Crystal Palace pour 18 millions de livres sterling il y a à peine deux ans, mais il a prospéré dans le sud de Londres à cette époque, remportant une convocation dans l’équipe d’Angleterre et étant nommé capitaine du palais à plusieurs reprises.

Le joueur de 23 ans a suscité l’intérêt d’Arsenal et de Tottenham Hotspur l’année dernière, mais Le gardien suggère que Chelsea a Guehi en tête de sa liste restreinte, s’il décide de faire un geste pour remplacer Fofana blessé.

Guehi n’a disputé que deux matchs de la Coupe EFL pour Chelsea pendant son séjour au club en tant que professionnel, passant la majorité de son temps soit du côté des moins de 23 ans, soit en prêt à Swansea, avant d’être vendu définitivement.

Chelsea devra cependant admettre avoir commis une erreur sur le marché, Guehi valant désormais 30 millions de livres sterling Marché des transferts. Il est probable que Palace veuille beaucoup plus que cela, car Guehi a encore trois ans sur son contrat à Selhurst Park.

En effet, des rapports suggèrent que Palace veut au moins 50 millions de livres sterling pour l’international anglais, dont 60 millions de livres sterling souvent cités. Avec Caicedo qui devrait coûter environ 80 millions de livres sterling, il reste à voir si la hiérarchie de Chelsea sera disposée à revenir à un ancien joueur de l’académie pour un montant aussi élevé.

