Chelsea présente une offre de 65 millions pour Jules Kounde au milieu de l’intérêt de Barcelone

Chelsea a déposé une offre de 65 millions d’euros pour le défenseur de Séville Jules Kounde dans un optimisme croissant quant à la possibilité de conclure un accord pour le Français cet été, 12 mois après l’échec du même transfert proposé.

On pense également que Barcelone surveille le Français, bien qu’à l’heure actuelle des sources semblent indiquer que ce sont les Bleus qui ont le dessus dans les négociations, le Barça devant attendre jeudi pour déposer une offre, lorsque son deuxième levier économique sera activé.

En revanche, Chelsea et Thomas Tuchel ont déjà fait une offre pour le défenseur central de 23 ans, qui opère en grande partie sur le côté droit de la défense centrale du sud de l’Espagne.

Cette offre, selon Goal, atteint 65 millions d’euros, ce qui est proche du prix demandé par la partie espagnole qui cherche à recevoir près de 100 millions d’euros pour Kounde et Diego Carlos, qui ont rejoint Aston Villa plus tôt cet été pour un montant de £. 28 millions (33 millions d’euros).

Chelsea a offert à Séville 65 millions d’euros pour Jules Kounde 💰 pic.twitter.com/p6gHfBltDv — BUT (@but) 20 juillet 2022

Barcelone n’est pas hors course mais s’efface

Chelsea a bien sûr déjà été piqué une fois ce mercato par Barcelone, qui a détourné leur coup pour Raphinha qu’ils avaient à leur tour détourné d’Arsenal.

Et, alors que les Blaugrana continuent de s’intéresser à Koundé, le sentiment général est que les Bleus pourraient bien gagner cette bataille, Séville étant plus désireux de vendre à l’étranger qu’à un rival direct et les conditions personnelles de Chelsea sont actuellement nettement meilleures.

Séville et Chelsea ont désormais un accord verbal en place pour Jules Kounde. Les pourparlers avancés continuent de se finaliser. Kounde a déjà convenu de conditions personnelles avec #CFC et ils sont plus préférables que l’offre de Barcelone. Le Barça n’a pas encore fait de contre-offre formelle. – Ben Jacobs (@JacobsBen) 20 juillet 2022

Lire la suite: