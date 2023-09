Chelsea près d’un investissement de 500 millions de dollars ; oeil nouveau stade – sources

Chelsea est sur le point d’accepter un investissement de 500 millions de dollars de la part de la société américaine Ares Management pour aider à financer les projets d’expansion du club, notamment un nouveau stade, ont indiqué des sources à ESPN.

Chelsea a rencontré divers investisseurs potentiels alors qu’ils cherchent à lever des fonds pour de nouveaux projets de croissance et Ares, un gestionnaire d’actifs alternatifs, est sur le point de conclure un accord pour fournir une injection de capital, ont indiqué des sources.

Les dépenses de transfert de Chelsea depuis que Todd Boehly et Clearlake Capital ont finalisé leur rachat du club en mai dernier ont dépassé le milliard de livres sterling (1,23 milliard de dollars), mais des sources proches des propriétaires et du club continuent d’insister sur le fait qu’il n’y a pas de problèmes de trésorerie à court terme ni d’inquiétudes concernant le respect des règles du fair-play financier de l’UEFA.

Au lieu de cela, les nouveaux fonds devraient faire partie d’un fonds conçu pour aider le club à reconstruire ou à s’éloigner de Stamford Bridge, à améliorer sa base de formation à Cobham et à poursuivre un modèle multiclubs que Boehly et Clearlake estiment essentiel pour la croissance future. .

Des sources ont suggéré que le club portugais du Sporting Lisbonne est l’un des clubs considérés comme un candidat idéal pour faire partie du modèle multiclub.

Ares, Chelsea et les représentants de Boehly ont tous refusé de commenter lorsqu’ils ont été contactés par ESPN.

Chelsea augmente ses investissements alors qu’il cherche des moyens de financer des améliorations coûteuses des stades et de développer des participations dans davantage de clubs de football. Jacques Feeney/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

L’ancien directeur de Chelsea, Mike Forde, travaille désormais comme conseiller d’Ares, et des sources ont déclaré à ESPN qu’il avait joué un rôle clé dans l’accord.

Boehly et Clearlake ont conclu un accord de 4,25 milliards de livres sterling pour acheter Chelsea à Roman Abramovich l’année dernière, qui comprenait un prix de vente de 2,5 milliards de livres sterling plus un engagement à investir 1,75 milliard de livres sterling supplémentaires dans « des investissements supplémentaires au profit du club ».

Ils n’ont pas encore décidé s’il serait possible de réaménager le site actuel de Stamford Bridge ou de déménager ailleurs, même s’il reste à voir si Chelsea Pitch Owners, une société indépendante à but non lucratif propriétaire du stade et du nom de Chelsea, Le FC pourrait être convaincu d’autoriser la relocalisation du club.

En juillet, le club a fait un pas important vers son maintien à Stamford Bridge en concluant un accord de 80 millions de livres sterling pour acheter le site Sir Oswald Stoll Mansions de 1,2 acre à côté du terrain existant.

Cet accord est soumis à une période de consultation des résidents, qui se termine mercredi.

Cependant, même la conclusion de cet accord ne garantirait pas que Chelsea reste à Stamford Bridge étant donné la complexité actuelle du réaménagement du site.

L’ancien capitaine de Chelsea, John Terry, ferait également partie d’un consortium qui aurait eu des discussions avec Boehly au sujet de nouveaux investissements.