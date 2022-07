Chelsea prépare un méga transfert d’argent pour Rafael Leao suite à la déception de Raphinha

Chelsea prépare un coup sensationnel pour l’attaquant de l’AC Milan Rafael Leao suite à sa déception face à un transfert pour Raphinha.

Les Bleus ont été laissés au sec par l’ailier de Leeds United, après qu’il semble qu’ils aient arraché un accord à leurs rivaux londoniens, Arsenal, pour voir Barcelone à son tour arracher le Brésilien aux côtés de Thomas Tuchel, avec un accord attendu prochainement.

Situation Raphinha. Leeds attend toujours que Barcelone soumette la proposition officielle après l’amélioration de l’offre verbale dimanche soir : 72 millions d’euros au total. C’est l’étape finale mais clé. 🇧🇷 #FCB Raphinha, optimiste – il a poussé pendant le week-end. pic.twitter.com/w1tPJyPvXc — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 11 juillet 2022

En conséquence, Chelsea a été contraint de se tourner vers des alternatives, et Rafael Leao est aux côtés de l’ailier du Bayern Munich Serge Gnabry en tête de leur liste, selon le London Evening Standard.

Un accord pour Gnabry pourrait s’avérer délicat en raison de ses anciennes relations avec Arsenal, qui l’auraient vu refuser les négociations avec les Blues alors qu’il ne lui restait qu’un an sur son accord, laissant Leao comme l’option actuelle en tête.

Un accord est-il possible ?

L’ailier portugais vient de connaître une saison fantastique, au cours de laquelle il a inscrit 11 buts et délivré 10 passes décisives en aidant l’AC Milan à remporter le titre de Serie A, ce qui ne serait pas bon marché.

Il a actuellement une clause de libération fixée à 127 millions de livres sterling, son équipe actuelle essayant de le lier à un nouvel accord qui éliminerait cette option de départ.

Cependant, Chelsea serait désireux d’utiliser l’intérêt de Milan pour Hakim Ziyech pour explorer un éventuel accord pour le joueur de 23 ans. On ne sait pas si cela suffirait ou non à inciter la partie de San Siro à vendre, et il faudrait encore une offre massive pour même les amener à la table.

Lire la suite:

Man United « progresse » dans ses efforts pour convaincre Ronaldo de rester sur place

Les rumeurs de transfert de mardi : Lewandowski, Martinez, De Ligt, Koulibaly, Gnabry et plus