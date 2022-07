Chelsea prend une décision de transfert sur Cristiano Ronaldo

Par Ben Brown









Chelsea a décidé de ne pas poursuivre l’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo cet été malgré la volonté du joueur de 37 ans de quitter Old Trafford, selon des informations.

Ronaldo n’a pas encore rejoint ses coéquipiers pour la pré-saison, bien qu’il soit attendu il y a 10 jours, et a été omis de leur équipe itinérante à Bangkok et en Australie.

Ten Hag n’a pas tardé à nier qu’un départ était en préparation, soulignant que son atout clé n’était pas à vendre cet été.

“Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre, il est dans nos plans”, a-t-il déclaré aux médias. « Il n’est pas avec nous en raison de problèmes personnels. Nous planifions avec Cristiano Ronaldo pour cette saison, c’est tout ».

Il a ensuite ajouté qu’il “avait hâte de travailler avec lui”, dissipant les craintes potentielles que le joueur de 37 ans ne soit pas à Manchester le jour de la date limite de transfert.

Cependant, il y avait le sentiment général que Ronaldo, mécontent des activités de transfert de United, souhaitait bouger. Chelsea a été désignée comme une destination potentielle, le nouveau propriétaire des Blues Todd Boehly ayant rencontré Jorge Mendes pour discuter d’un éventuel déménagement parmi d’autres cibles.

Thomas Tuchel a décidé de ne pas signer Cristiano Ronaldo, dans l’état actuel des choses. Jorge Mendes a eu des entretiens avec Todd Boehly mais la décision finale a toujours appartenu au manager. 🔵 #CFC Chelsea se concentre désormais sur différentes transactions – Tuchel ne souhaite pas signer Cristiano. pic.twitter.com/Fa19FcPhNX — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 14 juillet 2022

Mais, selon l’Athletic, “Chelsea a décidé de ne faire aucune tentative pour signer Cristiano Ronaldo cet été en remplacement de Romelu Lukaku”, Thomas Tuchel ne pensant pas aimer le joueur ayant déjà signé Raheem Sterling.

Où ira Ronaldo ?

Les options continuent de diminuer pour Cristiano Ronaldo cet été, s’il souhaite passer par un départ d’Old Trafford mais rester dans l’une des 5 meilleures ligues européennes.

Barcelone n’est pas en mesure de lui offrir une place au Camp Nou, tandis que le Real Madrid semble également heureux d’éviter un retour du vétéran.

En Allemagne, le Bayern Munich a déjà révélé qu’il ne signerait pas l’attaquant, malgré des liens suggérant que Robert Lewandowski pourrait être lié à Barcelone et laisser un poste vacant dans le rôle de n ° 9 en Bavière.

Pendant ce temps, ESPN a rapporté que le Paris Saint Germain a également refusé l’opportunité d’ajouter les Portugais à leur ligne de front déjà étoilée, craignant que cela n’affecte ceux qui sont déjà au club.

L’Italie semble également sombre, la Juventus ne souhaitant pas une réunion 12 mois après son départ et la Roma et Napoli, toutes deux également liées, n’ayant pas encore fait de pas pour la star.

Cela laisse l’Angleterre, et une fois de plus, elle semble sombre. Manchester City et Liverpool ont déjà ajouté de nouveaux attaquants cet été, tandis que Tottenham a également signé Richarlison.

Arsenal ne peut rien offrir que Manchester United n’a pas, alors que ceux ci-dessous ne plairont probablement pas à Ronaldo.

Cela pourrait prouver que rester à Manchester devient la seule option de la star cet été.

