Chelsea prend la décision de Ronaldo

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles la star portugaise pourrait déménager à Stamford Bridge

Chelsea a décidé de ne pas poursuivre Cristiano Ronaldo après s’être vu offrir la possibilité de signer la star portugaise, qui cherche à obtenir une sortie de Manchester United cet été.

La spéculation avait lié Ronaldo à un transfert potentiel à Stamford Bridge après qu’il ait été rapporté que son agent, Jorge Mendes, avait rencontré le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, ces dernières semaines.

Boehly aurait été intrigué par la perspective de faire venir le quintuple vainqueur du Ballon d’Or dans une déclaration signant sa première fenêtre de transfert depuis qu’il a repris le club du milliardaire russe Roman Abramovich.

LIRE LA SUITE: Chelsea envisage le transfert choquant de Cristiano Ronaldo – rapports

Mais le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, aurait été beaucoup moins enthousiaste à l’idée, avec des doutes particuliers sur la façon dont le joueur de 37 ans s’intégrerait dans son système.

Tuchel aurait eu le dernier mot et les Bleus ont abandonné l’idée dans l’état actuel des choses, ont rapporté mercredi des personnalités comme le gourou des transferts Fabrizio Romano.

Thomas Tuchel a décidé de ne pas signer Cristiano Ronaldo, dans l’état actuel des choses. Jorge Mendes a eu des entretiens avec Todd Boehly mais la décision finale a toujours appartenu au manager. 🔵 #CFC Chelsea se concentre désormais sur différentes offres – Tuchel n’est pas désireux de signer Cristiano. pic.twitter.com/Fa19FcPhNX — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 14 juillet 2022

Au lieu de cela, Chelsea se concentre sur le renforcement d’autres domaines de l’équipe, en particulier un besoin de renforts défensifs.

Boehly a déjà fait de l’ailier Raheem Sterling la première signature majeure de sa nouvelle ère au club, décrochant la star anglaise pour un montant approchant les 50 millions de livres sterling (59 millions de dollars) de Manchester City.

Le défenseur central de Napoli et du Sénégal Kalidou Koulibaly serait également une arrivée imminente pour le club londonien. Ailleurs, le défenseur de Manchester City Nathan Ake est une cible possible, tout comme Jules Kounde de Séville.

Lire la suite Chelsea dévoile sa première signature majeure après Abramovich

S’adressant aux médias lors de la tournée de pré-saison de Chelsea aux États-Unis cette semaine, Tuchel a été discret sur Ronaldo, mais a clairement indiqué que les signatures défensives étaient la priorité après la perte d’Antonio Rudiger et d’Andreas Christensen au Real Madrid et à Barcelone respectivement.

Le camouflet rapporté de Chelsea fait suite à des allégations de rejets similaires pour Ronaldo du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, qui auraient tous deux refusé la possibilité de signer l’attaquant malgré l’offre de ses services.

Certains se sont demandé à voix haute où cela laisse la réputation d’un joueur qui se considère toujours comme faisant partie de l’élite du jeu et qui a réussi 18 buts en 30 matches de Premier League lors d’une campagne ratée pour United la saison dernière.

Ces «personne ne veut CRonaldo» – gros titres L’équipe CRonaldo / Jorge Mendes ne peut pas laisser passer ça plus longtemps sans que sa marque en souffre J’attends une décision finale plus tôt que tard Et très probablement…..Man UTD….(?) — Jan Aage Fjørtoft (@JanAageFjortoft) 14 juillet 2022

Ronaldo aurait reçu une offre gigantesque d’un club saoudien anonyme d’une valeur de 300 millions de dollars sur deux ans, bien qu’il cherche désespérément à jouer pour une équipe qui se bat pour le titre de la Ligue des champions – une compétition qu’il a remportée cinq fois.

Lire la suite Ronaldo reçoit une offre alléchante de 300 millions de dollars – médias

L’attaquant n’a pas rejoint Manchester United lors de sa tournée de pré-saison, qui a maintenant emmené l’équipe en Australie après avoir battu son rival de Premier League Liverpool 4-0 en Thaïlande plus tôt cette semaine.

Interrogé sur Ronaldo après son arrivée à Melbourne, le nouveau manager néerlandais de United, Eric ten Hag, a de nouveau insisté sur le fait que la star n’était pas à vendre.

« Nous avons fait une déclaration [about Ronaldo not leaving] et rien n’a changé” Ten Hag a déclaré avant un match amical contre l’équipe de la A-League Melbourne Victory vendredi soir, heure locale.

Ronaldo a encore un an sur son contrat avec United après avoir rejoint la Juventus l’été dernier, mais a été frustré par l’incapacité de l’équipe à assurer le football de la Ligue des champions après avoir chuté à une sixième place en Premier League la saison dernière.