Chelsea pousse à re-signer Nathan Ake de Man City – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux nationaux de vendredi…

LES TEMPS

Chelsea est en pourparlers avancés avec Manchester City sur un accord pour ramener le défenseur central Nathan Ake au club.

QUOTIDIEN EXPRESS

Manchester United se rapproche de la double signature du défenseur de l’Ajax Lisandro Martinez et de l’ailier Antony, les deux joueurs souhaitant déménager à Old Trafford.

DAILY MIRROR

Naby Keita et Diogo Jota sont les prochains en lice pour les nouveaux contrats de Liverpool après que Joe Gomez a assuré son avenir à Anfield jeudi.

Manchester United a rejoint l’Ajax dans la course pour recruter l’attaquant Brian Brobbey du RB Leipzig.

Erik ten Hag a introduit une série de mesures radicales pour ramener l’unité et la discipline à Manchester United, les joueurs étant avertis qu’ils seront exilés pour avoir divulgué des informations et abandonnés s’ils sont en retard à l’entraînement ou aux réunions d’équipe.

LE SOLEIL

Image:

Chelsea s’intéresse au défenseur central de la Juventus Matthijs de Ligt





Matthijs de Ligt a suspendu les pourparlers avec Chelsea, selon des informations, alors qu’il attend une offre officielle de sa destination préférée, le Bayern Munich.

La FIFA est sur le point de confirmer que l’alcool ne sera pas en vente aux supporters lors des matchs de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le monégasque Wissam Ben Yedder est devenu un candidat sérieux pour remplacer Cristiano Ronaldo si l’attaquant de Manchester United quittait le club pour la deuxième fois cet été.

Chelsea est sur le point d’ouvrir des pourparlers avec Reece James sur un nouveau contrat au milieu de l’intérêt pour le défenseur anglais du Real Madrid et de Manchester City.

Arsenal aurait fait une offre pour l’ailier lillois et kosovar Edon Zhegrova, un joueur surnommé le “nouvel Eden Hazard”.

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, “pousse” les nouveaux propriétaires du club à retirer les arrêts et à signer le défenseur du PSG Presnel Kimpembe pour un montant d’un peu plus de 50 millions de livres sterling.

Barcelone attend une réponse du Bayern Munich après avoir fait une offre de 34 millions de livres sterling pour l’attaquant Robert Lewandowski.

Image:

Luis Suarez pourrait-il revenir en Premier League ?





Les clubs de Premier League ont été placés en alerte rouge après que Luis Suarez a confirmé qu’un accord pour jouer en Argentine avec River Plate s’est effondré.

Le milieu de terrain d’Arsenal, Matt Smith, est recherché par un certain nombre de clubs du championnat Sky Bet, dont Luton Town et Millwall.

L’INDÉPENDANT

Rory McIlroy a exhorté les responsables du LIV Tour et du PGA Tour à tenir des pourparlers de paix pour éviter de diviser le golf en morceaux.

COURRIER QUOTIDIEN

Chelsea est devenu un sérieux rival de Manchester United dans la course au milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong et est prêt à inclure Marcos Alonso et Cesar Azpilicueta dans un accord d’échange plus complexe.

Image:

Chelsea pourrait-il arracher Frenkie de Jong sous le nez de Man Utd ?





Gabriel Jesus veut “tout gagner” à Arsenal et espère imiter la légende des Gunners Thierry Henry.

L’attaquant des Wolves Fabio Silva devrait rejoindre le club belge d’Anderlecht avec un prêt d’une saison.

LE SOLEIL D’ECOSSE

Karamoko Dembele espère montrer au patron du Celtic Ange Postecoglou ce qu’il manque après avoir obtenu un transfert en France avec le club de Ligue 1 Brest.

Les Rangers sont sur le point de faire un geste pour l’international gallois Tom Lawrence, qui est un agent libre après avoir quitté le comté de Derby.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

MK Dons est sur la piste de l’ailier des Rangers Josh McPake, qui a joué un rôle de premier plan dans les premières étapes de la campagne de pré-saison du club Ibrox.