Chelsea poursuit les accords d’Enzo Fernández et Moisés Caicedo

Chelsea n’en a pas fini avec sa virée shopping de janvier, et Enzo Fernández et Moisés Caicedo sont les prochains sur la liste de souhaits.

La paire de milieux de terrain joue respectivement pour Benfica et Brighton. Selon Le gardien, Todd Boehly et compagnie veulent consolider le milieu de terrain avec ce qui pourrait être deux signatures coûteuses. Chelsea a déjà soumis des offres pour les deux joueurs. Benfica a refusé 110 millions de dollars de Chelsea pour Fernández, vainqueur de la Coupe du monde, tandis que Brighton a refusé une offre de plus de 60 millions de dollars.

Ce sont des frais élevés pour certains clubs, mais comparables au parcours de Stamford Bridge. Rien que cet hiver, Chelsea a dépensé des sommes individuelles de 100 millions de dollars, 40 millions de dollars, 35 millions de dollars et 11 millions de dollars rien que pour le prêt de Joao Felix.

Cependant, ces signatures sont toutes soit des défenseurs, soit des attaquants. Ou alors, ces recrues sont jeunes. Chelsea a acheté le milieu de terrain de Vasco da Gama Andrey Santos. Ce serait une tâche ardue que de faire entrer le milieu de terrain de 18 ans directement en Premier League.

Par conséquent, Chelsea veut Fernández et Caicedo. Ce sont des joueurs confirmés au milieu de terrain, une zone d’ouverture pour Chelsea.

Fernández et Caicedo sur la liste des gros dépensiers de Chelsea

Malgré toutes les dépenses, Chelsea continue de chercher son prochain joyau sur le marché des transferts. Les dépenses de Chelsea cet hiver sont plus que quadruplées par rapport à l’équipe qui a dépensé le plus, Arsenal.

Il y a un débat sur le but et la tactique de ces dépenses record. D’une part, certaines de ces signatures sont pour l’avenir. De jeunes joueurs chargés de potentiels contrats signés atteignant huit ans, un pari majeur pour Chelsea. Ou alors, ces signatures sont purement désespérées. Chelsea occupe la 10e place du classement de la Premier League. Les Bleus ont deux victoires lors des 11 derniers matchs de Premier League disputés. En plus de cela, il est exclu de la FA Cup et de la Carabao Cup. Manchester City s’en est assuré.

Non content de cette performance, Boehly a fait des folies sur le marché et Chelsea s’est lié à n’importe quel nom proche du moulin à rumeurs. En fait, l’UEFA envisage de modifier ses règles de fair-play financier pour s’assurer qu’aucun club ne peut devenir aussi sauvage que Chelsea, selon Les temps. Les accords à long terme pour contourner FFP pourraient être maximisés à cinq ans bientôt.

Quoi qu’il en soit, Chelsea veut capitaliser sur une fenêtre de transfert majeure avec Enzo Fernández et Moisés Caicedo.

