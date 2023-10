Chelsea poursuit la signature de l’attaquant très apprécié des Red Bulls de New York

Chelsea souhaite recruter Julian Hall, espoir des Red Bulls de New York, 15 ans. Les Bleus surveillent l’adolescent depuis maintenant six mois. Hall avait déjà joué et marqué deux fois pour le NYRB lors d’un match de la Coupe Adidas U15 Génération contre Chelsea en avril.

La starlette est récemment devenue le deuxième plus jeune joueur à avoir jamais participé à un match de Major League Soccer. Il est entré en jeu tardivement lors de la défaite 1-0 de New York contre le Chicago Fire, le samedi 30 septembre. Hall a également joué pour l’équipe B du club dans la division MLS Next Pro de troisième niveau. L’attaquant a marqué deux buts et ajouté une passe décisive en 10 matches avec NYRB II.

Chelsea aura beaucoup de concurrence pour la signature de Julian Hall

Norme du soir rapporte que Chelsea souhaite signer Hall mais devra faire face à une bataille difficile. L’adolescent vient d’accepter une nouvelle prolongation de contrat avec NYRB qui s’étend actuellement jusqu’en 2026. Le média affirme également que Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et le Bayern Munich sont également tous intéressés par Hall.

Les Blues ont tenté d’attirer Hall pour un essai dans leur centre d’entraînement de l’ouest de Londres. Cependant, la récente prolongation de contrat empêche le joueur de prendre lui-même la décision. NYRB peut bloquer le déménagement ou même demander des frais de transfert plus élevés.

NYRB peut faire appel à des partenaires pour proposer le parcours européen Hall

L’équipe de la MLS devrait repousser tout intérêt extérieur pour sa starlette. NYRB préférerait garder Hall à tout prix. Néanmoins, ils pourraient également offrir à l’adolescent une voie claire vers le football européen. Le club est sous la même égide que l’équipe allemande du RB Leipzig et l’équipe autrichienne du RB Salzbourg. Les deux équipes européennes jouent actuellement en UEFA Champions League.

Hall détient également un passeport polonais. Cela aiderait le jeune à rejoindre un club européen à un âge plus jeune que celui généralement observé. La Pologne et les États-Unis se battent pour l’avenir international de Hall. Le jeune a déjà joué pour les U15 américains, marquant quatre buts en neuf matches.

PHOTO : IMAGO / Revierfoto