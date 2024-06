Chelsea pourrait envisager de recruter à nouveau un ancien joueur considéré comme le « plus fort » à son poste, alors que le manager Enzo Maresca cherche à renforcer un domaine clé de son équipe.

Les signatures que Maresca veut faire à Chelsea



Comme le rapporte Fabrizio RomanoChelsea envisage de recruter plusieurs défenseurs, un nouveau gardien de but et un attaquant cette fenêtre – avec un été potentiellement chargé à l’horizon après la nomination du remplaçant de Mauricio Pochettino.

Entre les bâtons se trouve en fait une position assez intéressante, car les rapports suggèrent que Maresca est en fait un grand fan de l’actuel gardien de Chelsea, Robert Sanchez, et a hâte de travailler avec lui.

Cependant, cela n’a pas empêché Maresca de rechercher un nouveau gardien de but pour Chelsea, car il cherche à renforcer considérablement ce département avec de nouveaux ajouts de qualité. Il serait un fan du gardien de Leicester Mads Hermansen, les deux hommes ayant travaillé ensemble la saison dernière et contribué à assurer la promotion automatique des Foxes en Premier League.

Fait intéressant, Chelsea pourrait désormais également envisager de ramener l’un de ses anciens joueurs comme option de gardien de but – le gardien de l’OGC Marcin Bulka.

Le joueur de 24 ans a connu une belle saison en France la campagne dernière, commençant 34 matches en tant que numéro un incontesté, ce qui a alerté les chefs de Stamford Bridge sur un joueur qu’ils ont effectivement laissé partir gratuitement en 2019.

Chelsea envisage désormais de recruter Bulka de Nice



Selon le journal L’Equipe, Chelsea souhaite recruter Bulka pour renforcer les options de gardien de Maresca. Il a de nombreux points positifs comme objectif de transfert et a fait l’objet de nombreux éloges pour sa forme au cours de la période 2023/2024.

« Il m’a impressionné à Nice. Je m’entraîne avec lui tous les jours et je pense qu’il jouera bientôt pour un grand club européen. C’est le gardien le plus fort que j’ai jamais vu. » a déclaré l’attaquant algérien Andy Delortqui a joué avec Bulka à Nice.

Pendant ce temps, l’entraîneur du Polonais en club la saison dernière, Franceso Fariolia qualifié Bulka de joueur « sérieux » et « travailleur » – expliquant sa décision de laisser tomber Kasper Schmeichel à sa place pendant la campagne.

Les meilleurs matchs de Marcin Bulka en Ligue 1 la saison dernière Correspondre Note de correspondance (via Qui a marqué) Monaco 0-1 Nice 9.01 Nice 0-0 Clermont Foot 8.21 Nice 2-0 Rennes 7h75 Reims 0-0 Nice 7.41 Bel objectif 2-0 7.33

« Nous avions le talent de Marcin, mais aussi l’expérience et la qualité de Kasper. Avec le staff, nous avons réfléchi à ce que nous allions gagner et perdre avec chaque option. Nous avons choisi Marcin pour son enthousiasme, sa volonté d’apprendre et son potentiel. Il a montré de grandes choses et j’espère que cela va continuer », dit Farioli.

« En l’espace de quatre mois, il est passé du statut de remplaçant de luxe à l’un des gardiens les plus regardés du football international. Il sait à quel niveau il doit se maintenir. C’est un garçon sérieux, travailleur, qui a de la tête bien foutu, il sait qu’il doit continuer à travailler avec sa faim, pour lui-même et pour son équipe.