Chelsea pourrait poser un énorme dilemme à la FIFA avec une déclaration majeure après la réclamation du Real Madrid

Les affirmations précédemment rapportées de Carlo Ancelotti selon lesquelles le Real Madrid ne participerait pas à la Coupe du Monde des Clubs de l’année prochaine ont fait sourciller.

Madrid s’est qualifié pour un tournoi remanié à 32 équipes l’été prochain, qui comprendra également Chelsea et Manchester City. Le tournoi se déroulera sur une période de quatre semaines aux États-Unis et dispose d’un prize pool de plus de 600 millions de livres sterling.









Mais plusieurs personnalités du monde du football ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le nouveau tournoi mettrait une pression supplémentaire sur les joueurs dans un calendrier chargé. Il a été initialement rapporté qu’Ancelotti avait clairement exprimé ses sentiments dans une interview avec les médias italiens selon lesquels les vainqueurs en titre de la Ligue des champions ne participeraient pas.

Cependant, Madrid a depuis confirmé qu’il participerait au tournoi, Ancelotti clarifiant ses commentaires, insistant sur le fait qu’ils avaient été mal interprétés. « Dans mon entretien avec Il Giornale, mes propos sur la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA n’ont pas été interprétés comme je l’entendais », a-t-il déclaré. Xanciennement connu sous le nom de Twitter.

« Rien ne pourrait être plus éloigné de mon intérêt que de rejeter la possibilité de participer à un tournoi que je considère comme une excellente opportunité de continuer à lutter pour de grands titres avec le Real Madrid. »

Le refus de Madrid aurait inquiété de hauts responsables de la FIFA. Les géants de la Liga joueront un rôle central dans le succès mondial du tournoi, leur participation suscitant un énorme intérêt.

Et même si Chelsea n’a peut-être pas le même prestige, les Blues restent l’un des plus grands noms du football. Le club aurait également eu le droit de penser que si ce nouveau tournoi n’est pas assez bon pour le Real, alors pourquoi le sera-t-il pour eux.

Le retrait de Chelsea serait un coup dur pour la FIFA, son absence aux États-Unis susceptible de nuire durement à l’instance dirigeante mondiale du football. Cependant, la hiérarchie du club a attaché de l’importance au tournoi et tout retrait est donc lointain.





Football.londres Il comprend qu’une partie de la raison pour laquelle Chelsea et Mauricio Pochettino ne sont pas heureux de continuer était en partie à cause de la Coupe du Monde des Clubs. La hiérarchie du club a considéré cela comme une « double saison » et n’a pas voulu prendre de décision sur un entraîneur l’été prochain car elle prend le tournoi très au sérieux.

Le pouvoir est fermement dans les mains des clubs et une énorme déclaration pourrait être faite si les Bleus et d’autres grands clubs européens décidaient de ne pas participer à la dernière idée controversée de la FIFA.